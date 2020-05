Koronavirus tu s námi bude ještě dlouho, varuje WHO

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Svět se musí sjednotit ve vývoji a sdílení nástrojů v boji s koronavirem, který tu s námi bude ještě dlouho. Řekl to dnes generální tajemník Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus na pravidelné tiskové konferenci WHO. Další zástupce organizace Mike Ryan označil za spekulace americká tvrzení o původu viru v laboratoři v čínském Wu-chanu.