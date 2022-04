Kyjev: Během války na Ukrajině zemřelo 18 novinářů, mezi zraněnými či mrtvými jsou i prý Češi

Ukrajinský deník uvedl, že během už 40 dnů trvající války spáchali ruští okupanti na novinářích 74 zločinů. O život přišlo 18 pracovníků sdělovacích prostředků, mezi nimi tři ženy. Uneseni byli čtyři muži a čtyři ženy. Tři novináři se pohřešují. Podle podkladů generální prokuratury zranění utrpělo 13 novinářů a 15 bylo vystaveno zastrašování.

"Ruští okupanti přitom zabíjejí, unášejí a zastrašují nejen ukrajinské novináře. Mezi zabitými a zraněnými je i 19 pracovníků médií z jiných zemí: Británie - 5, Česká republika - 2, USA - 2, Dánsko - 2, Spojené arabské emiráty - 2, Rusko - 2, Irsko -1, Švýcarsko - 1, Francie - 1, Litva - 1," napsala Ukrajinska pravda bez upřesnění, zda jde v konkrétních případech o mrtvé nebo zraněné.

Minulý týden bylo v oblasti bojů severně od Kyjeva nalezeno tělo ukrajinského dokumentaristy a fotografa Maksyma Levina, který pracoval mimo jiné pro britskou stanici BBC a pro agentury Reuters a AP. Při ruském ostřelování zahynula před 14 dny v Kyjevě novinářka Oxana Baulinová pracující pro ruský server The Insider. V polovině března ruští vojáci v Irpini zastřelili novináře listu The New York Times Brenta Renauda, který jako filmař pokrýval i války v Iráku nebo Afghánistánu.