Jeden pár vzlyká a zakrývá si tváře rukama. Několik letušek v tmavých kostýmcích a se žlutými šátky kolem krku vpodřepu rovná svíčky na zemi. Desítky lidí - zaměstnanci letiště, cestující i obyčejní Kyjevané - vzdali v noci na dnešek poslední hold posádce, pěti mužům a čtyřem ženám, před jejich fotografiemi seřazenými na šedých stolech v odletové hale.

"Všechny jsem je znal," říká chraplavým hlasem Artem, který jako pilot společnosti Ukraine International Airlines (UIA) létá na stejné lince mezi Kyjevem a Teheránem. Dívá se přitom na portréty mrtvých kolegů, ke kterým položil kytici rudých růží. Celou posádku potkal, než odletěla do Teheránu. "Měli strach, měli špatný pocit," tvrdí mladý muž v khaki bundě.

Ukrajinský Boeing 737 se zřítil v době silného napětí na Blízkém východě, krátce po íránském raketovém útoku proti iráckým základnám amerických jednotek, přestože nic nenaznačuje, že tyto události spolu souvisejí.

"Popřál jsem jim dobrý let a řekli mi to samé. A pak se to náhle vše stalo. Je to hrozné, hrozné. Včera byli živí a dnes (...). To je konec," říká Artem.

Čtyřicátník Vadym neznal nikoho z obětí katastrofy, ale říká, že jako spoluobčan přišel vyjádřit své pocity. "Je to tak smutné, mnozí byli tak mladí," lituje.

Další kytici přinesl mladý muž, který v jedné z letušek poznal svou bývalou učitelku angličtiny. "Zahlédl jsem její jméno, pak její fotku, a tak jsem přišel. Byla skvělá učitelka," řekl.

Let PS752 na lince z Teheránu do Kyjeva vzlétl ve středu v 06:10 místního času (03:40 SEČ), ale o dvě minuty později se stroj zřítil. Zahynulo všech 176 lidí na palubě, hlavně Íránců a Kanaďanů. Z 11 Ukrajinců v letadle bylo devět členů posádky: tři piloti (kapitán, druhý pilot a instruktor), čtyři letušky a dva stevardi. Jde o první katastrofu UIA. Její příčiny jsou zatím neznámé.

"Bylo to jedno z našich nejlepších letadel s vynikající posádkou," ujistil prezident UIA Jevhen Dychne se slzami v očích. Posádka byla velmi zkušená, pravděpodobnost její chyby je "minimální, nepředpokládáme to", dodal jeden z viceprezidentů Ihor Sosnovskyj.

Ukrajinci po tragédii přinesli květiny také před kanadské a íránské velvyslanectví v Kyjevě.