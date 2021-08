Na Ukrajině přibývá případů nákazy koronavirem, zpřísňují se podmínky

Počet nakažených poslední dobou opět roste a média varují před čtvrtou vlnou epidemie, kterou dávají do souvislosti s prvními zaznamenanými případy výskytu nakažlivější koronavirové mutace delta.

V zemi, která má zhruba 41 milionů obyvatel, se od začátku pandemie nakazilo více než 2,2 milionu lidí, z nichž 53.024 nákaze podlehlo, připomněl server listu Ukrajinska pravda. Očkování alespoň jednou dávkou podstoupilo na Ukrajině téměř 3,8 milionu lidí, obě dávky dostalo 2,1 milionu obyvatel, uvedla agentura Unian.

Mluvčí pohraničníků dnes připomněl, že od 5. srpna se zpřísní pravidla pro vstup do země, která mají zabránit dalšímu šíření nákazy koronavirem. Ukrajinští občané, kteří nejsou očkováni alespoň jednou dávkou a mají na to příslušný certifikát, budou muset do karantény. Cizinci pak musejí předložit potvrzení o pojištění, negativní výsledek testu, který není starší než 72 hodin, anebo certifikát o úplném očkování proti covidu-19.

Pohraničníci mají věnovat pozornost hlavně cestujícím z Ruska a Indie, pro které platí povinných 14 dnů v karanténě bez možnosti tuto dobu zkrátit či přerušit. Jinak má být karanténa desetidenní a může být zkrácena po vykonání testu na Ukrajině. Při překročení hranice si musí cizinec do svého mobilního telefonu stáhnout aplikaci Vdoma, která kontroluje karanténu, jinak nebude na Ukrajinu vpuštěn.