NATO na Ukrajině nezasáhne, uvedl Scholz. Německo pošle další zbraně

— Autor: ČTK

Severoatlantická aliance do války na Ukrajině nezasáhne, Kyjev ale může počítat s německými dodávkami humanitárního i vojenského materiálu. Novinářům to dnes před jednáním s šéfem NATO Jensem Stoltenbergem řekl německý kancléř Olaf Scholz. Podle Stoltenberga je nyní odpovědností NATO zabránit rozšíření konfliktu do dalších zemí. Oba opětovně vyzvali ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ruskou invazi na Ukrajinu zastavil.