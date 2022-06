Nejméně 15 civilistů zemřelo při ruském ostřelování v Charkovské oblasti

Ruské okupační jednotky večer ostřelovaly obec Čuhujiv v Charkovské oblasti, podle předběžných informací tam zahynulo šest lidí, čtyři jsou zranění, informace se aktualizují, uvedl Syněhubov. V Charkově podle něj zemřelo kvůli ruskému ostřelování pět lidí a jedenáct utrpělo zranění. Čtyři lidé zemřeli na dalších místech v oblasti, a to včetně osmiletého dítěte, jehož matka je zraněná, dodal.

Ruské invazní jednotky po týdnech relativního klidu zintenzivnily ostřelování v oblasti, poznamenala agentura Reuters. Charkov, druhé největší ukrajinské město, které se nachází na severovýchodě země, zažil intenzivní ruské ostřelování hned během prvních týdnů ruské vojenské agrese, kterou Moskva zahájila 24. února.

"Okupanti znovu ostřelují obytné čtvrti v Charkově a uplatňují teror vůči civilnímu obyvatelstvu!" uvedl už dříve během dne Syněhubov. Gubernátor vyzval obyvatele města k maximální opatrnosti, do ulic by měli vycházet jen v opravdu nezbytných případech. "Nyní je to krajně nebezpečné!" varoval.

Ostřelování způsobilo ve městě výpadky v dodávkách elektřiny i vody, v průmyslové zóně vypukl požár.