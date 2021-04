Norsko odložilo rozhodnutí o očkování AstraZenecou

Vláda však podle ministra zdravotnictví Benta Hoeieho potřebuje pro své definitivní rozhodnutí více času a informací, napsala dnes agentura Reuters. Zřizuje za tím účelem novou komisi, která vládě dodá zprávu do 10. května.

Norsko pozastavilo očkování přípravkem firmy AstraZeneca 11. března poté, co bylo několik mladých lidí po vakcinaci hospitalizováno s krevními sraženinami, krvácením a nízkou hladinou krevních destiček. Několik lidí zemřelo.

"Vláda se domnívá, že nemáme dostatečně dobrý základ pro konečné rozhodnutí, že by vakcína AstraZeneca měla být v tomto okamžiku vyloučena z norského očkovacího programu,“ řekl Hoeie podle agentury Reuters.

Nová komise do analýzy zahrne mimo jiné informace z dalších zemí. Stejná komise bude zároveň hodnotit vakcínu společnosti Johnson & Johnson a její vhodnost pro využití v Norsku. Komise vládě doručí zprávu do 10. května.

Pokud by Norsko přestalo používat přípravky od společností AstraZeneca i Johnson & Johnson, zpomalilo by se očkování v zemi o sedm týdnů, odhaduje FHI. Namísto konce července, jak vláda původně zamýšlela, by všichni dospělí byli naočkovaní až na konci září.

Pozastavení podávání těchto dvou přípravků je v Norsku podle agentury Reuters na rozdíl od jiných evropských zemí možné, protože míra nákazy je zde ve srovnání s dalšími zeměmi nízká. Od začátku epidemie pětimilionové Norsko podle FHI eviduje 105.606 nakažených a 707 zemřelých.