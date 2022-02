ON-LINE: Na Kyjev míří stovky tanků. Podle politiků čeká Ukrajinu nejhorší noc války

"Za 30 až 60 minut bude Kyjev terčem útoku, jaký jsme dosud neviděli. Rusko na nás udeří se vším, co má," uvedla v sobotu večer na twitteru ukrajinská poslankyně Lesja Vasylenková.

Následně začaly přicházet zprávy o dalším bombardování, přičemž se městem opakovaně rozléhal zvuk sirén. Podle deníku The New York Times Kyjevem krátce před 01:00 (půlnoc SEČ) otřásly dva velké výbuchy. Televize CNN informovala o explozi, která se zřejmě odehrála asi 20 kilometrů od centra města. Další výbuch byl údajně slyšet ze západní části města.

Podle starostky města Vasilkiv nedaleko Kyjeva explodoval zásobník ropy, média hovořila o hrozbě ekologické katastrofy, kterou posléze potvrdil na Telegramu ukrajinský parlament.

❗️New video from Vasilkova



Thick pillars of smoke in the sky and intense fire



❗️Mayor Vasilkova confirmed that an oil depot is on fire as a result of an enemy missile hit pic.twitter.com/qax74X5MNm