Parlamentní volby v Rusku budou kvůli pandemii v září třídenní

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Volby do dolní komory ruského parlamentu se letos na podzim budou konat místo jednoho dne tři dny, důvodem je omezit při nich šíření nákazy koronavirem. Oznámila to dnes předsedkyně ústřední volební komise Ella Pamfilovová. Volby se tak uskuteční od 17. do 19. září, informovala agentura TASS.