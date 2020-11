Premiér Johnson je v karanténě. Jsem zdráv jako rybička, ujišťuje na videu

"Čau, lidi, dobrou zprávou je, že testovací a trasovací systém NHS funguje stále lépe, špatnou zprávou je, že mi dali vědět a musím do izolace," řekl Johnson na videu. Zároveň ujistil, že se cítí zdráv "jako rybička". "Nezáleží na tom, že jsem tu nemoc už měl a překypuji protilátkami," dodal premiér s úsměvem na tváři.

Hi folks, I’ve been instructed by our NHS Test & Trace scheme to self-isolate for two weeks, after being in contact with someone with Covid-19.



I’m in good health and have no symptoms, and will continue to lead on our response to the virus & our plans to #BuildBackBetter pic.twitter.com/yNgIme8lOz