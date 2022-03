Putin údajně sám schválí zapojení Abramoviče do vyjednávání

— Autor: ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin osobně schválil zapojení miliardáře Romana Abramoviče do mírových rozhovorů Ruska s Ukrajinou. Napsal to dnes list Financial Times s odvoláním na dvě osoby údajně obeznámené s touto věcí. Podle deníku Abramovič už koncem února usiloval o souhlas na nejvyšší úrovni s tím, aby pomohl zahájit jednání o příměří mezi Kyjevem a Moskvou. To je v rozporu s dlouhodobými tvrzeními oligarchy, že nemá blízký vztah s ruským prezidentem.