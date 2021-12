Rusko je podle Kremlu démonizováno za to, že přesouvá vojska po vlastním území

Peskov v dnes odvysílaném rozhovoru pro televizní program Rossija 1 uvedl, že Putin Bidenovi řekl, že ruští vojáci pro nikoho nepředstavují nebezpečí. Putin také šéfovi Bílého domu dal najevo, že by se s ním "opravdu chtěl" sejít osobně. Po jednání ale podle Peskova nemá Putin důvod k optimismu, protože mezi Ruskem a Spojenými přetrvávají zásadní rozdíly v pohledu na to, co jsou nepřekročitelné meze.

Ukrajina obviňuje Rusko, že u jejích hranic shromáždilo desítky tisíc vojáků v přípravě možné rozsáhlé vojenské ofenzivy. Moskva popírá, že by měla takové plány. Biden podle svých slov při úterním rozhovoru Putina varoval, že pokud Rusko podnikne invazi na Ukrajinu, "strašlivě za to zaplatí" a bude čelit ničivým ekonomickým následkům.

Oba prezidenti se už jednou osobně sešli, bylo to v červnu v Ženevě.