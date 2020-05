Rusko zaplavené koronavirem, počet nových případů je opět rekordní

Zhruba polovina z celkového počtu infikovaných v zemi se potvrdila v Moskvě, informovala dnes agentura TASS.

Počet nových úmrtí s nemocí covid-19 vzrostl podle údajů krizového štábu ruské vlády za posledních 24 hodin o 96 na celkových 1169, o den dříve zemřelo 101 lidí s potvrzenou nákazou. Z dosud potvrzených případů nákazy se uzdravilo 13.220 lidí.

Co do počtu potvrzených případů nákazy je Rusko osmé na světě. Počet nakažených je přitom za poslední den nejvyšší za dva měsíce od potvrzení prvního případu v zemi. Dnes bylo oznámeno 7933 nových případů nákazy, ve čtvrtek úřady uvedly 7099 nových případů a o den dříve přibylo 5841 nakažených. Předtím asi týden přibývalo denně zhruba od 5500 do 6500 potvrzených případů nákazy.

Postiženo je v Rusku všech 85 regionů této nejrozlehlejší země světa, informuje list The Moscow Times. Nejhorší zůstává situace v Moskvě, kde se potvrdilo za poslední den 3561 nových případů, zatímco ve čtvrtek to bylo 3093 nových nakažených. Celkem Moskva eviduje dosud 57.300, což je zhruba polovina případů v zemi.

Onemocnění covid-19 ve čtvrtek oznámil předseda vlády Michail Mišustin. Po dobu nemoci ho zastupuje vicepremiér Andrej Belousov.