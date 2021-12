Šéf WHO varuje před bagatelizováním omikronu, mohlo by vést k zahlcení nemocnic

Šéf WHO na tiskové konferenci pořádané prostřednictvím videokonference upozornil, že omikron se šíří rychleji než kterákoliv předchozí varianta a do dneška jeho výskyt ohlásilo 77 zemí. "I když se třeba ukáže, že omikron způsobuje méně závažné onemocnění, obrovské počty případů mohou znovu ochromit zdravotnictví v těch zemích, které nejsou připravené," řekl. Zástupce WHO pro krizové situace Mike Ryan doplnil, že "je před námi ještě řada týdnů, než tato vlna dosáhne vrcholu".

Dříve během dneška Ryan řekl, že pro svět by ve strategii boje proti covidu-19 mělo být prioritou naočkovat co nejvíce lidí podle základního schématu a teprve poté nabízet posilovací dávky ohroženým skupinám. Také šéf WHO uvedl, že poté, co se objevil omikron "některé země zahájily aplikaci posilujících dávek vakcíny pro všechny dospělé, ačkoliv nám schází důkazy o účinnosti třetích dávek proti této variantě". WHO si podle něj dělá starosti, že některé země budou podobně jako dříve během letoška hromadit vakcíny, a ve světě se tak prohloubí nerovnost co do přístupu k očkovacím látkám. "Na druhou stranu dát dodatečnou dávku lidem z rizikových skupin může zachránit více životů než očkovat první dávkou takové lidi, pro něž covid-19 s sebou nese nízkou míru rizika," připustil.

Nerovnost v rozdělení vakcín pandemii podle šéfa WHO prodlužuje. "Pokud ukončíme nerovnost, ukončíme tuto pandemii. Pokud připustíme, že bude nerovnost pokračovat, bude pokračovat i pandemie," dodal.

Na variantu omikron upozornili vědci z Jihoafrické republiky minulý měsíc. V samotné Africe za poslední týden počet lidí nakažených koronavirem vzrostl o 83 procent, uvedla agentura DPA s odvoláním na statistiky WHO. Hlášeno je 196.000 nových případů. Zatímco v JAR případů přibývá tak rychle jako nikdy předtím, panuje "mírný optimismus", že nová vlna si vyžádá méně úmrtí i pacientů s těžkým průběhem covidu-19, řekla Matshidiso Moetiová, regionální ředitelka WHO pro Afriku. Flavia Senkubugeová, profesorka veřejného zdraví na univerzitě v Pretorii, uvedla, že v nemocnicích se nyní léčí neočkovaní lidé, trvá to v průměru čtyři až pět dnů. Při předchozí vlně trvala hospitalizace průměrně devět dnů. Proč tomu tak je, není podle ní jasné. Nevylučuje, že mnoho lidí už má imunitu z předchozího neodhaleného onemocnění.