Severomakedonský prezident pověřil sestavením nové vlády Zaeva

Vůdce sociálních demokratů zjevně nemá vyjednávání o nové vládní koalici snadné. Koalice Můžeme získala ve 120členném Shromáždění 46 mandátů, a musí tak do kabinetu získat partnery. K potřebné většině by mu stačil jeden - Demokratická unie pro integraci (DUI), jež má 15 poslanců. Potíž ale je, že vůdce unie - jež byla partnerem SDSM v předchozí společné vládě - Ali Ahmeti už před volbami naznačil, že bude usilovat o to, aby se poprvé stal v zemi předsedou vlády Albánec.

Albánci tvoří přibližně čtvrtinu obyvatelstva Severní Makedonie. V minulosti v zemi panovalo velké napětí kolem separatistických tendencí v části této národnostní menšiny.

Druhý s minimálním odstupem skončil ve volbách úhlavní konkurent sociálních demokratů, koalice v čele s konzervativně-nacionalistickou stranou VMRO-DPMNE Christijana Mickoského. Tato silná dříve dlouho vládnoucí strana, která obsadí 44 křesel.

Zaev má podle ústavy nyní lhůtu 20 dnů na to, aby představil složení svého vládního týmu a seznámil zákonodárný sbor s jeho programem. Shromáždění pak bude hlasovat o vyjádření důvěry, k čemuž kabinet bude potřebovat podporu minimálně 61 poslanců.

Poté, co dostal od Pendarovského mandát, Zaev prohlásil, že jeho vláda bude pokračovat v cestě do Evropské unie, k prosperitě a dlouhodobé stabilitě, a v prosazování principu "jedna společnost pro všechny". Za priority podle agentury MIA označil ekonomiku, boj s kriminalitou a korupcí a "pročištění" justice.

Předčasné volby loni v říjnu vyvolal proevropský premiér Zaev poté, co se členské státy EU neshodly na zahájení přístupových rozhovorů se Severní Makedonií. Následně se předáci hlavních politických stran domluvili na uspořádání voleb 12. dubna, tento termín byl ale zrušen kvůli pandemii covidu-19.

Šlo o první volby poté, co tato bývalá jugoslávská republika přijala změnu názvu na Severní Makedonie s cílem ukončit letitý spor s Řeckem, které kvůli němu blokovalo euroatlantickou integraci souseda. Příslušná dohoda obou zemí umožnila Severní Makedonii letošní vstoupení do NATO a otevřela jí cestu k zahájení přístupových rozhovorů s EU.