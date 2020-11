Šíření koronaviru na Ukrajině zpomalilo, přírůstek klesl pod 10 tisíc

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ukrajina po víkendu hlásí 9946 nově potvrzených případů koronaviru. Je to poprvé za dva týdny, co je denní přírůstek nižší než 10.000, píše server RBK-Ukrajina. Rusko dnes oznámilo 26.338 nově prokázaných infekcí koronavirem SARS-CoV-2, to je o něco méně než o den dříve, kdy operativní štáb ohlásil 26.683 nakažených.