Terorismus ve Švédsku: Po útoku nožem osm zraněných

Podle agentury DPA byl údajný útočník zasažen do nohy a nyní je v péči lékařů. Několik oblastí ve středu města vzdáleného asi 270 kilometrů na jihozápad od Stockholmu bylo uzavřeno. Policisté nejprve případ vyšetřovali jako pokus o vraždu, později ho ale přehodnotili na možný terorismus. Policie rovněž uvedla, že má situaci pod kontrolou.

Policisté přijeli na místo činu v centru města kolem 15:00 poté, co lidé hlásili několik zraněných bodnou zbraní, uvedla veřejnoprávní televize SVT. Ministr vnitra Mikael Damberg hovořil o několika těžce zraněných osobách.

V dubnu 2017 najel radikální islamista svým vozem do davu lidí na rušné obchodní třídě v centru Stockholmu a zabil přitom pět lidí. Policie jej zatkla poté, co naboural do obchodního domu a nebyl schopen pokračovat v jízdě.