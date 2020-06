Tisíce lidí v Londýně vyjadřovaly solidaritu s protesty v USA

Smrt černocha George Floyda po násilném policejním zásahu, která vlnu protestů odstartovala, označil dnes Johnson za něco "otřesného a neomluvitelného". Floyd byl v americkém Minneapolisu prohlášen za mrtvého těsné poté, co mu skoro devět minut při zatýkání klečel na krku bělošský policista Derek Chauvin.

"Všichni jsme to na našich obrazovkách viděli a já naprosto chápu právo lidí protestovat vůči tomu, co se tam stalo," řekl britský premiér při poslaneckých interpelacích. Protesty by nicméně podle něj měly probíhat "zákonným a rozumným" způsobem. V případě Británie by pak měli účastníci mít na paměti zásady boje proti koronaviru a především pokyn, aby lidé z různých domácností stáli alespoň dva metry od sebe.

Dnešní shromáždění navazuje na podobnou akci z neděle, i tehdy podle britských médií přišly tisíce lidí. Podle agentury Reuters někteří účastníci do Hyde Parku přišli s transparenty se slogany jako: "Spojené království není bez viny, méně rasistický je pořád rasistický" nebo "Rasismus je globální problém".

Demonstranti skandovali jméno 46letého černocha, jehož smrt zažehla mezinárodní sérii protestů, dále pak heslo "na černošských životech záleží" používané v USA již několik let. Po vzoru amerických manifestací bylo i v Londýně slyšet slova "žádná spravedlnost, žádný mír", samotné shromáždění ale začalo v poklidném duchu.

Televize Sky News napsala, že mezi účastníky byl i herec John Boyega známý z nových filmů série Hvězdné války. Na twitteru zase vyjádřil sounáležitost s demonstranty londýnský starosta Sadiq Khan. "Brutální zabití George Floyda oprávněně podnítilo hněv nejen v Americe, ale po celém světě. (...) Cítím jej také," řekl.