Ukrajinci mají šetřit elektřinou, po ruských úderech je k tomu vyzvaly úřady

Podle Státní služby pro mimořádné události (DSNS) zasáhly ruské údery kritickou - především energetickou - infrastrukturu v osmi regionech a v Kyjevě, kde vypuklo přes 30 požárů.

"Prosba všem obyvatelům Ukrajiny! Od 17:00 do 22:00 večer co nejvíce snižte spotřebu elektřiny, abychom tyto dočasné potíže společně zvládli," napsal na platformě telegram zástupce šéfa prezidentské kanceláře Kyrylo Tymošenko. "Pro ukrajinský energetický sektor to bude jeden z nejtěžších večerů," uvedl předseda parlamentního výboru pro energetiku Andrij Herus s odkazem na večerní špičku, která je podle něj do značné míry spojena se spotřebou v domácnostech.

Ukrajinskými městy dnes dopoledne v několika vlnách otřásly výbuchy. Rusko následně oznámilo, že na sousední zemi vypálilo rakety. Ukrajinské úřady hlásí 11 zabitých a desítky zraněných v důsledku ruských vzdušných úderů, které světové agentury označují za nejrozsáhlejší od prvních dní ruské invaze. Podle agentury Reuters ruské síly zasypaly v dopravní špičce rušná ukrajinská města řízenými střelami a vyřadily z provozu dodávky elektrické energie a tepla. V centru Kyjeva střely podle dostupných informací dopadaly na křižovatky, parky a turistická místa.

Podle Tymošenka se terčem úderů staly energetické objekty v řadě ukrajinských oblastí. Ke 14:00 místního času (13:00 SELČ) nešel proud ve čtyřech oblastech: Lvovské, Poltavské, Sumské a Ternopilské, uvedl server BBC. Úřady mezitím oznámily, že ve městě Sumy dodávky elektřiny obnovily.

"Asi 90 procent města je bez elektřiny. Nejezdí proto tramvaje a trolejbusy. Ale zvýšil se počet autobusů na trasách," uvedl místostarosta Lvova Andrij Moskalenko.Dodal, že ve městě není k dispozici teplá voda a dochází tam k poruchám mobilního telefonního spojení. Šéf lvovské oblastní správy Maksym Kozyckyj podle BBC uvedl, že obnova dodávek elektrické energie v regionu může trvat až 24 hodin.