Ukrajinský poslanec apeloval na přijetí své země do NATO

Podle Merežka by bylo chybou vnímat válku úzce jako konflikt dvou zemí. Některé autoritářské režimy podle něj mají mezi sebou spojenectví, podporují Rusko diplomaticky, propagandisticky, ekonomicky. Írán například poskytuje Rusku i vojenskou podporu, míní poslanec. Cílem autoritářských států je podle něj zničit mezinárodní právní pořádek a místo něj zavést vlastní verzi pravidel založených na represích, propagandě, teroru či genocidě.

Demokratické státy podle Merežka stojí naopak na hodnotách lidské důstojnosti, lidských práv, právního státu, tolerance či respektu mezinárodního práva. "Hovoříme o konfliktu hodnot," řekl Merežko.

Koalice autoritářských států je podle něj nebezpečnější než dřívější Sovětský svaz. Ten byl podle Merežka technologicky zaostalý, zatímco nyní totalitářské režimy používají nové technologie.

Merežko apeloval na to, aby země podkopávající transatlantickou a evropskou solidaritu byly vyloučeny z NATO a EU. "Nejlepším řešením, jak zastavit ruskou agresi, je okamžitě přijmout Ukrajinu do NATO, protože to je nejlepší garancí bezpečnosti na Ukrajině," poznamenal poslanec.

Západ podle Merežka musí přijmout takové protiruské sankce, aby byl agresor naprosto izolován. Považuje za chybu, že se ministři zahraničí EU neshodli na plošném pozastavení víz pro ruské turisty. Apeloval též na přijetí sankcí vůči "Putinovým přátelům v Evropě", zmínil bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera, jenž je kritizován za úzké vazby na Rusko a na Putina. Merežko také apeloval přímo na Maďarsko, aby uplatňovalo sankce vůči Rusku a podporovalo Ukrajinu zbraněmi.

Merežko dále hovořil o nutném zmrazení a konfiskaci ruského majetku na Západě, boji proti nejen ruské, ale také čínské propagandě, jež podle něj zesiluje právě ruskou. Bojovat je nutné proti populistickým hnutím v Evropě, které podporují ruský narativ, či zřídit speciální mezinárodní tribunál, který by se zabýval válečnými zločiny na Ukrajině, řekl.

Poslanec míní, že by mělo více zemí označit otevřeně Rusko za teroristický stát, jak to například učinil litevský parlament. Zároveň Merežko uvedl, že by podle něj Rusko nemělo být součástí Rady bezpečnosti OSN, když svým jednáním porušilo Chartu OSN.

Na rekonstrukci Ukrajiny je podle něj nutné začít pracovat už teď, neboť to dá Ukrajincům naději. Klíčové podle něj je vytvořit ekonomické či sociální pobídky pro mladé lidi, aby neodcházeli ze země a podíleli se na její obnově. Merežko navrhl změnit systém vyššího vzdělávání a vytvořit na Ukrajině pobočky světových univerzit. Nutné je podle něj také vytvářet pracovní místa pro mladé a podpořit je k zakládání firem.