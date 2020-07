Z psychiatrické léčebny propuštěn šaman, který chce vyhnat Putina

"Po vyšetření znalci z oboru psychologie a psychiatrie, provedeném na žádost obhajoby v úterý, a zasedání lékařské komise dnes ráno byl Gabyšev propuštěn z kliniky," citovala agentura Interfax Alexeje Prjanikova z organizace na ochranu lidských práv.

K takovému rozhodnutí podle něj vedl ohlas v médiích. "Bez podpory veřejnosti a podrobného informování o obhajobě v médiích by léčení mohlo trvat libovolně dlouho, a to tím spíše, že soud dobu léčení nijak neomezil," řekl aktivista.

Šaman Alexandr Gabyšev loni v březnu upoutal pozornost médií, když se vydal na 8000 kilometrů dlouhou cestu do Moskvy, kde prý chtěl vyhnat démony z prezidenta Putina. Šaman se o tuto cestu pokusil několikrát, ale pokaždé jej zastavila policie, která jej vrátila do jeho domova v Jakutsku na východní Sibiři. Nakonec jej na počátku května znovu zadržela a umístila do psychiatrické léčebny. Znalci ve službách státu označili šamana za nepříčetného. Podle lékařů léčebny, ve které byl šaman hospitalizován, je nebezpečný pro sebe a okolí.

Ochránci lidských práv tvrdí, že Rusko oživuje praxi sovětského režimu, který zavíral politické disidenty do ústavů, kde je proti jejich vůli "léčil". Amnesty International vyzvala k okamžitému propuštění Gabyševa na svobodu.