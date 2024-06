Evropská rada chce posílit pomoc Ukrajině. Elektrárny navrhují lepší řešení, než posílání peněz

Jakýkoli mírový plán pro konflikt na Ukrajině, který by mohla navrhnout budoucí americká vláda v případě zvolení Donalda Trumpa, by musel reflektovat situaci na bojišti. Uvedl to v úterý mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov s tím, že ruský prezident Vladimir Putin je stále ochoten jednat.