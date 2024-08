PŮVODNÍ ZPRÁVA | EXKLUZIVNĚ: Putin válku prohrává. Uznávaný historik Motyl pro EZ promluvil o možném převratu v Moskvě

Podle uznávaného amerického politologa a historika za úspěchem ukrajinského vpádu na ruské území může stát mimo jiné selhání ruské rozvědky, neochota ruské armády bojovat a špatně zvládnutá obranná strategie.

Tím ale výčet možných pochybení nekončí. „Ale také: arogance a neochota představit si, že by ‚chocholouši‘ byli tak drzí, aby zaútočili na samotné Rusko,“ poznamenal Motyl exkluzivně pro EuroZprávy.cz.

Podstatné bylo také podle jeho slov „vynikající“ ukrajinské plánování a taktika. „Důležité je, že existovalo a do značné míry stále existuje naprosté utajení,“ míní americký historik.

Dodal, že vpád je svědectvím o špatném ruském vedení. „Gerasimov je nekompetentní, Bělousov nemá žádné vojenské zkušenosti a příliš mnoho vojenských rozhodnutí činí nekompetentní a špatně informovaný Putin,“ podotkl.

A právě ruský prezident Vladimir Putin v současné době nemá nic jisté – a už vůbec ne po úspěšném ukrajinském vpádu. EuroZprávy.cz se proto Motyla zeptali i na možnost rozpadu Ruské federace. „Ruská federace by se mohla rozpadnout pouze tehdy, pokud a kdy Putin odejde a vypukne boj o moc uvnitř režimu,“ vysvětlil.

Boj o moc zřejmě nebude mírumilovný. „Boj o moc se pravděpodobně stane násilným, a jak se bude autorita rozpadat, začnou se aktivně prosazovat ne-Rusové,“ přiblížil s tím, že předpokládá, že „Čečenci budou první, kdo vyhlásí nezávislost“.

Vše je ale podmíněno Putinovým odchodem. „Pokud se stane obětí puče, dezintegrační tendence uvnitř režimu budou silnější. Pokud odejde sám nebo zemře, budou o něco slabší. Ať tak či onak, jeho odchod připraví režim o jeho jádro, a tím vyvolá nestabilitu a případný kolaps,“ shrnul Motyl.

Podle něj nejsou ruské elity s Putinem spokojené – respektive jsou „velmi nespokojené“. „Kromě toho, že rozpoutal válku, kterou prohrává, kromě toho, že zničil ruskou ekonomiku a umožnil, aby 600 000 mladých mužů zemřelo nebo bylo zraněno – zjevně si neví rady s kurským vpádem,“ zdůraznil.

Všechny předpoklady pro převrat jsou přítomné, jak upozornil historik. „Teď jde jen o to, kdo udělá první krok. Vzhledem k represivní povaze systému to bude muset být někdo ze siloviků nebo s kontakty na siloviky,“ myslí si.

„Můj odhad je, že by to mohl být Nikolaj Patrušev. Se vší pravděpodobností to bude někdo zcela nečekaný,“ doplnil Motyl.

Ukrajinci podle uznávaného experta dokážou za určitých podmínek zasadit ruské armádě smrtící úder, který ji donutí se stáhnou nebo přehodnotit postup na východě Ukrajiny. „Ano, ale pouze v případě, že Západ zvýší dodávky kritických zbraní a uzavře všechny mezery v sankcích,“ uzavřel.