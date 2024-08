PŮVODNÍ ZPRÁVA | Expertka: Rusko využije mírová jednání jako přípravu na další agresi. Bude eskalovat kdykoliv

Jak ukrajinské síly postupují dále do ruského vnitrozemí, nabízí se stále více otázek, na málokteré ale existuje odpověď. Důvodů, proč tak Ukrajinci činí, může být celá řada – od snahy o lepší vyjednávací pozici po psychologický efekt na ruské vojáky a občany, jak ho popsal například velitel olomoucké Skupiny kybernetických sil a informačních operací Ivo Zelinka.

Snaha o mírová jednání, jak ji čas od času avizují ukrajinská i ruská strana, ale vůbec nemusí vést k mírovým jednáním, jak si je představujeme. Pro EuroZprávy.cz na to upozornila vedoucí pracovnice programu bezpečnostních studií „Ukrainian Prism“ v rámci Foreign Policy Council Julija Kazdobina.

„Pokaždé, když v jedné větě vidím ‚Rusko‘ a ‚mírová jednání‘, mám chuť nadávat. Rusko by mohlo souhlasit s rozhovory, ale ty by byly jen taktikou, jak si zajistit své dosavadní zisky a připravit se na další agresi,“ nastínila Kazdobina.

Podle ní se Moskva snaží o manipulaci s rámcem mírových jednání. „Manipulace s rámcem mírových rozhovorů je součástí jejich strategie postupné expanze, rozvratu a podmanění. Mohlo by dojít k rozhovorům, ale nebyly by to mírové rozhovory, nýbrž krátká přestávka, během níž se Rusko bude snažit Ukrajinu a Západ obvinit z touhy prodloužit válku,“ zdůraznila expertka.

„Dokud si Rusko zachová záměr i schopnost eskalovat, bude eskalovat, kdykoli to uzná za vhodné. Ve skutečnosti nebylo učiněno nic, co by jeho schopnost oslabilo, a rád bych viděla známky toho, že se s jeho záměrem něco dělá,“ poznamenala Kazdobina.

Zdůraznila také, že válka na Ukrajině má „globální rozsah“, a proto ji „Rusko může eskalovat na jiných scénách, ne nutně až do ozbrojeného konfliktu“. „Rozhovory by mohly být, ale budou pokračováním války jinými prostředky,“ uzavřela.

Analytici z Institutu pro studium války (ISW) už v květnu varovali před skutečnými úmysly ruského prezidenta Vladimira Putina. Rusko podle nich předstírá zájem o mírová jednání, aby ovlivnilo přemýšlení západních spojenců Ukrajiny.

Analytici ISW konstatovali, že Moskva „využívá jakékoli výzvy k mírovým jednáním k předstírání zájmu o jednání“ a k tomu, aby podkopala západní podporu Ukrajině. Putin podle expertů doufá, že západní spojenci přinutí Kyjev k jednání a přijetí ústupků v otázkách ukrajinské suverenity a územní celistvosti, dodal ISW.