F-16 pro Ukrajinu. Kyjev dostal příslib od Nizozemska, stroje má dostat v příštím roce

Nizozemsko plánuje dodat stíhačky F-16 Ukrajině v roce 2024. Potvrdila to tamní ministryně obrany Kajsa Ollengrenová pro server Politico. Do té doby musí být piloti technicky vycvičeni k létání a boji ve stíhačkách. „Tyto věci vyžadují čas. Myslím, že nejdůležitější je signál, který vysíláme nejen Kyjevu, ale také Moskvě a Kremlu,“ uvedla.

Nizozemsko, Dánsko a Norsko oznámily plán předat stíhačky Ukrajině poté, co Washington schválil povolení k výcviku ukrajinských pilotů.

Amsterdam nyní přechází na letouny F-35, a proto je schopen Ukrajině letouny poskytnout. „Je to vynikající zbraňový systém. Proto je tak důležité, aby je skutečně dostali,“ přiblížila Ollengrenová. „Výcvikové středisko pro piloty by mělo být v Rumunsku zprovozněno co nejdříve,“ dodala.

Dánové započali svůj výcvik pro ukrajinské piloty už letos v srpnu. Spojené státy chtějí odstartovat v říjnu, protože piloti musí absolvovat školení v anglickém jazyce.

F-16 je navržena k tomu, aby získala vzdušnou nadřazenost, což znamená, že je schopna ovládat vzdušný prostor nad bojištěm. To umožňuje zabraňovat nepřátelským letounům v přiblížení k vlastním vojskům nebo účinněji chránit vzdušný prostor vlastního území.

Může provádět útoky na pozemní cíle, včetně nepřátelských vojsk, infrastruktury a komunikačních zařízení. To je klíčové pro podporu vlastních pozemních jednotek. Díky svému elektronickému vybavení může letoun podnikat průzkumné mise a sbírat důležité informace o nepřátelských pozicích a aktivitách.

Rovněž zvládne účinně bojovat proti nepřátelským letounům a zasáhnout je různými typy střel. Znamená to, že nese rakety vzduch-vzduch, vzduch-země a vzduch-hladina. Jedná se o jednomístný letoun, což umožňuje pilotovi rychle reagovat na změny v bojové situaci.