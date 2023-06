Federální obžaloba proti Trumpovi zveřejněna. Čelí 37 bodům, ponechal si přísně tajné materiály

Bývalý prezident USA čelí v pátek zveřejněné federální obžalobě celkem 37 bodům, včetně 31 bodů z úmyslného zadržování informací o národní obraně. Nejzávažnější z nich shrnula stanice CNN : „Kromě obvinění ze záměrného zadržování informací národní obrany je bývalý prezident obviněn po jednom bodu obžaloby za spiknutí za účelem maření výkonu spravedlnosti, zatajení dokumentu nebo záznamu, korupčního zatajení dokumentu nebo záznamu, zatajení dokumentu v rámci federálního vyšetřování, plánu zatajení a nepravdivých prohlášení.“

Určité dokumenty měly podle CNN nejvyšší stupeň utajení. Některé z nich byly natolik citlivé, že podle obžaloby vyžadovaly zvláštní zacházení. Patří mezi ně mimo jiné dokument nalezený v jeho floridském letovisku Mar-a-Lago, který byl klasifikován jako přísně tajný a datován na červen 2020. Týkal se jaderných kapacit cizí země, uvádí obžaloba.

V problémech je také bývalý poradce Donalda Trumpa Walt Nauta, kterého obžalovali spolu s ním. „Lhal vyšetřovatelům, když byl v květnu 2022 vyslýchán FBI v rámci vyšetřování nakládání s tajnými dokumenty bývalého prezidenta,“ tvrdí prokurátoři. Nauta tvrdil, že o dokumentech nevěděl, dokud Trump nedoručil roku 2022 15 krabic do Národního archivu. Podle žalobce je ale sám pomáhal do skladu Trumpovy rezidence přemístit.

FBI zabavila v jeho kanceláři 27 dokumentů, z nich šest bylo označeno jako přísně tajné, 18 tajné a tři jako důvěrné. Dalších 75 dokumentů zabavili agenti ve floridském sídle. Z těchto 11 neslo označení přísně tajné, 36 tajné a 28 důvěrné.

Zvláštní právní zástupce Jack Smith podle CNN tvrdí, že jeho úřad bude usilovat o „rychlý soudní proces“. „Je pro mě velmi důležité poznamenat, že obžalovaní v tomto případě musí být považováni za nevinné, dokud jim soud neprokáže vinu nade vší pochybnost. Za tímto účelem bude můj úřad usilovat o rychlý soudní proces v souladu s veřejným zájmem a právy obviněných,“ upozornil Smith.

Dlouhé čekání na potvrzení

Informace o obvinění přicházely během celého pátečního dne. Politico zmínilo, že osoba obeznámená s obžalobou informovala o obvinění z celkem sedmi trestných činů. Nebyla oprávněna hovořit veřejně a server jí poskytl anonymitu.

Podle jednoho z advokátů Trumpa v předvolání stojí ustanovení zákona o špionáži a federální zákon, který kriminalizuje maření úředního postupu. Ministerstvo spravedlnosti ve čtvrtek týmu právníků bývalé hlavy státu oznámilo, že porota obžalobu vrátila. Jeho právníci se mimo jiné setkali s vysokými představiteli resortu spravedlnosti ve Washingtonu, což se nyní podle Politica jeví jako neúspěšná snaha odvrátit obvinění z trestného činu.

Americká stanice CNN je další z mediálních gigantů, který případ sleduje. Potvrdila, že byl Trump obviněn v sedmi bodech obžaloby v rámci vyšetřování tajných dokumentů zvláštním poradcem. „Což je ohromující vývoj, který představuje první případ, kdy bývalý prezident čelí federálnímu obvinění,“ podotkla CNN.

Trumpův advokát Jim Trusty následně informoval, že je jeho klient obviněn z maření výkonu spravedlnosti, ničení nebo falšování záznamů, spiknutí a nepravdivých prohlášení. Americký resort spravedlnosti vyšetřuje, jestli bylo nezákonně nakládáno s utajovanými dokumenty z Trumpova Bílého domu poté, co je exprezidentovi spolupracovníci po jeho odchodu z funkce převezli do floridského letoviska Mar-a-Lago.

Toto další obvinění navíc přišlo jen několik měsíců po obvinění velkou porotou na newyorském Manhattanu v samostatném případu porušení mlčenlivosti.

Stanice CNN poznamenala, že oproti ostatním případům Donald Trump nepochybně řekl pravdu, když popsal čtvrtek jako „temný den pro Ameriku“. „Vůbec první obvinění bývalého prezidenta velkou federální porotou uvrhlo zemi do bezprecedentního a nebezpečného okamžiku v dějinách, kdy už je kvůli politice vnitřně rozpolcená,“ píše CNN.

Trestní stíhání bývalých prezidentů a současných prezidentských kandidátů by podle stanice mělo být spíše běžnou praxí v potácejících se státech rozvojového světa. „V USA totiž neexistuje žádná paralela pro bývalého vrchního velitele, který čelí federálnímu obvinění, natož pro toho, který již podněcoval k násilí za účelem prosazení svých politických cílů a v současné době se uchází o znovuzískání Bílého domu,“ pokračuje CNN.

Trump je nebezpečný dezinformátor

V roce 2021 Donald Trump, kterému končilo první (a dosud poslední) funkční období, rozbouřil prostřednictvím sociálních sítí své podporovatele. „Státy chtějí opravit svá hlasování, o nichž nyní vědí, že byla založena na nesrovnalostech a podvodech, a navíc zkorumpovaný proces nikdy nebyl schválen zákonodárci. Stačí, aby je Mike Pence poslal zpátky do států, a vyhrajeme. Udělejte to, Miku, teď je čas na extrémní odvahu,“ sdílela britská stanice BBC jeho příspěvek z twitteru, který sdílel ráno 6. ledna 2021.

Slova směřoval ke svému viceprezidentovi Mikeu Penceovi, který se dnes uchází o Bílý dům coby jeden z úhlavních Trumpových protivníků.

V poledne Trump začal svůj projev k příznivcům, které po 15 minutách začal vyzývat, aby se sjeli ke Kapitolu. „Vím, že všichni, kdo jsou zde, se brzy vydají na pochod k budově Kapitolu, aby pokojně a vlastenecky vyjádřili svůj hlas,“ hlásal. Zatímco prezident ještě mluvil, tak se před Kapitolem skutečně utvořil shluk lidí. Pochodovali k policejní bariéře a prošli kolem policistů. Trumpovi příznivci měli v rukou vlajky a zbraně.

„Bojujeme, bojujeme jako o život, a pokud nebudete bojovat jako o život, nebudete už mít žádnou zemi. Takže pojďme po Pennsylvania Avenue,“ uzavřel Trump svou řeč. Nedlouho poté policista od Kapitolu volá posily s tím, že po něm a jeho kolezích dav hází kovové tyče a několik strážců zákona je raněných.

Během několika minut agresivní dav vtrhl do Kapitolu. Spolu s ostatními musel být evakuován také Mike Pence, o kterém následně Trump na twitteru napsal, že „neměl odvahu udělat to, co mělo být uděláno“.