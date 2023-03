Francouzi dal stávkují kvůli důchodům. Nejezdí vlaky, některé školy jsou uzavřené

Protestující zablokovali nádraží, letiště Charlese de Gaullea v Paříži a ochromili i provoz rafinerií. Až do pátku zablokovali terminál pro zkapalněný zemní plyn (LNG) v Dunkirku na severu Francie. Vysokorychlostní železniční spoje, regionální vlaky, pařížské metro a veřejná doprava v dalších velkých městech byly narušeny. Zrušeno byl rovněž asi 30 procent letů z pařížského letiště Orly. Hlavní školský odborový svaz předpokládal, že se dnešní stávky zúčastní až polovina učitelů ze základních škol.

Protestující rovněž zablokovali dálnice a mimoúrovňové křižovatky, aby zpomalili provoz v okolí měst Lille, Toulouse či Lyon. Vlaky nejezdí ani v Marseille. Na severním předměstí Paříže několik desítek odborářů zatarasilo autobusové depo v Pantinu. Asi 200 vozidel tak během ranní dopravní špičky nemohlo vyjet. "Prezident by měl vzít v úvahu touhy a potřeby svého lidu. Není král, měl by lidem naslouchat," uvedla 48letá Nadia Belhoumová, jedna z řidiček autobusu. která se protestu účastnila.

Prezident Emmanuel Macron ve středu uvedl, že důchodová reforma musí vstoupit v platnost do konce roku. Prosazována přitom bude demokratickou cestou, ujistil v televizním rozhovoru. Interview se konalo dva dny poté, co vláda při speciální proceduře ustála hlasování poslanců o nedůvěře těsným rozdílem devíti hlasů a tím nepopulární změny důchodového systému v parlamentu prosadila.

"Nejlepší odpovědí, kterou prezidentovi můžeme dát, je, že miliony lidí budou stávkovat a vyjdou do ulic," uvedl Phillippe Martinez, šéf odborového svazu CGT. Protesty proti penzijní reformě, která mimo jiné počítá s postupným zvýšením věku odchodu do důchodu ze 62 na 64 let, se konají již od ledna. Většina proběhla pokojně, nespokojenost a zloba ale mezi protestujícími narůstá. Během posledních sedmi nocí se v Paříži a dalších městech konalo několik spontánních demonstrací, při kterých protestující zapalovali odpadkové koše a odehrály se i střety s policií.

Odborové svazy doufají, že se dnešní stávky a protestů zúčastní velké množství lidí. Vláda musí zákon o penzijní reformě stáhnout, řekl televizi BFM Laurent Berger, předseda odborové konfederace CFDT, jež patří k největším v zemi.

Důchodová reforma je podle vlády nezbytná, jinak hrozí krach důchodového systému. Kromě zvýšení věku odchodu do důchodu se má zvýšit i počet odpracovaných let nutných pro získání plné výše penze. Díky reformě ale mají získat možnost dřívějšího odchodu do důchodu lidé, kteří začali pracovat velmi mladí nebo vykonávali vysoce náročné povolání, například v hlučném prostředí či v noci. Nově se má také započítávat mateřská či otcovská dovolená a například zvýšit minimální starobní důchod.