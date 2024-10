Prozápadní prezidentka Salome Zurabišviliová obvinila Moskvu z podílu na volebním podvodu a označila to za „ruskou speciální operaci“. Na pondělí svolala shromáždění na podporu protestů, ke kterým vyzval také uvězněný exprezident Michail Saakašvili. Evropská unie upozornila, že sporné sobotní volby budou klíčové pro šance Gruzie na vstup do EU. Informoval o tom server The Moscow Times.

Předseda Rady EU Charles Michel uvedl na platformě X, že gruzínské úřady mají „rychle, transparentně a nezávisle vyšetřit a vyřešit volební nesrovnalosti a obvinění s nimi spojená.“ Dodal, že „tyto údajné nesrovnalosti musí být vážně objasněny a řešeny.“

Prezidentka Zurabišviliová po setkání s opozičními lídry v Tbilisi prohlásila, že šlo o „totální zfalšování voleb“ a nazvala to „moderní formou hybridní války proti gruzínskému lidu“.

Mezinárodní pozorovatelé upozornili, že volby provázely „nerovné podmínky, tlak a napětí,“ zatímco mise Evropského parlamentu vyjádřila obavy z „úpadku demokracie“ kvůli incidentům s „nacpáním volebních uren“ a „fyzickým napadením“ pozorovatelů.

Gruzínská prozápadní opozice podle britského Guardianu odmítla uznat porážku a obvinila vládnoucí stranu Gruzínský sen (GD) z „ústavního převratu“. Opozice oznámila plán na protesty, což by mohlo vyvolat politickou krizi a prohloubit polarizaci v zemi. Podle volební komise získal Gruzínský sen 54 % hlasů, což by opozici znemožnilo vytvořit prozápadní koalici a ohrozilo naděje na integraci Gruzie do EU.

V sobotu voliči v Gruzii rozhodovali, zda by stále více autoritářská vládnoucí strana Gruzínský sen (GD), která zemi přibližuje k Rusku, měla získat další čtyři roky u moci. Miliardář a zakladatel GD Bidzina Ivanišvili hned po volbách prohlásil vítězství a označil je za „důkaz talentu gruzínského lidu“. Na druhé straně opoziční lídři, včetně Tiny Bokučavaové ze Sjednoceného národního hnutí (UNM), označili výsledky za „ústavní převrat“ a odmítli je uznat: „Vítězství bylo ukradeno gruzínskému lidu... Neakceptujeme výsledky těchto zfalšovaných voleb.“

Předběžná zpráva OBSE upozornila na případy zastrašování a nátlaku na voliče, především zaměstnance veřejného sektoru, což podle ní vzbuzuje obavy, zda měli všichni voliči možnost hlasovat bez strachu z odplaty. OBSE se však zdržela prohlášení, že by volby byly ukradeny či zfalšovány, což v neděli naopak tvrdila opozice, dodal server The Guardian.

Skupina 2000 volebních pozorovatelů Můj hlas zpochybnila předběžné výsledky a prohlásila, že „neodrážejí vůli gruzínských občanů“ kvůli rozsahu volebních podvodů a násilí. Na internetu kolovala videa ukazující údajné nacpání hlasovacích lístků a zastrašování voličů v různých volebních místnostech. „Lumpové Bidziny Ivanišviliho se zoufale snaží držet u moci a uchýlí se ke všemu, aby podvrátili volební proces,“ řekla Tina Bokučavaová, lídryně opozičního Sjednoceného národního hnutí (UNM). Přestože si Gruzie udržuje silné prozápadní ambice, současná vláda se stále více přiklání k Rusku.

Naděje EU "pohasly"

Opoziční strany v Gruzii společně odsoudily průběh voleb, informoval The Moscow Times. "Je to pokus ukrást Gruzii budoucnost," uvedla Tina Bokučavaová, vůdkyně Sjednoceného národního hnutí (UNM). Nika Gvaramia ze strany Akhali označil hlasování za "ústavní puč". Podle analytičky Gely Vasadzeové z Gruzínského centra strategických analýz se země propadá do politické nestability, což pohasíná její naděje na vstup do EU. Upozornila však, že opozice postrádá lídry, kteří by dokázali vyvolat protestní vlnu schopnou přinést změnu.

V Gruzii letos proběhly masové protesty proti vládě, kterou opozice viní z omezování demokratických svobod a odvádění země z prozápadního směru k Rusku. Vládní strana Gruzínský sen, kdysi prosazující liberální a prozápadní agendu, se za poslední dva roky obrátila a soustředí se na konspirační teorie o globální válečné straně údajně ovládající Západ a plánující zatáhnout Gruzii do války. Kontroverzní zákon o zahraničním vlivu, zaměřený na občanskou společnost, vyvolal týdny protestů a kritiku jako pokus umlčet disidenty po vzoru Ruska, což vedlo k zmrazení procesu vstupu Gruzie do EU a sankcím ze strany USA.