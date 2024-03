Hamás: Příměří můžeme uzavřít do 48 hodin, pokud Izrael přijme naše požadavky

Pokud Izrael bude souhlasit s požadavky Hamásu, mezi něž patří návrat vysídlených Palestinců do severní části Pásma Gazy a zvýšení objemů humanitární pomoci, "vydláždilo by to cestu k dohodě o (příměří) v průběhu následujících 24 až 48 hodin," uvedl představitel Hamásu pod podmínkou zachování anonymity.

Jak informoval list The Times of Israel, tato informace byla zveřejněna zhruba v době, kdy do Káhiry přicestovala delegace Hamásu, aby jednala o možném dočasném příměří a o dohodě o rukojmích zavlečených do Pásma Gazy z jihu Izraele, kdy tam 7. října 2023 pronikla palestinská teroristická komanda.

Podle nejmenovaného vysokého činitele americké administrativy Izrael také podpořil rámec dohody o příměří v Pásmu Gazy a propuštění části izraelských rukojmích, které drží Hamás.

Podle této osoby Izrael v podstatě přijal návrh, který zahrnuje šestitýdenní příměří v Pásmu Gazy a propuštění ohrožených rukojmích, mezi nimiž jsou nemocní, zranění, ženy a lidé v pokročilém věku.

Agentura Reuters informovala, že v neděli se v Káhiře znovu sejdou strany jednající o příměří v Gaze. Izrael a palestinské hnutí Hamás diskutují o možnosti příměří za pomoci prostředníků, včetně Egypta a Kataru.

Americký prezident Joe Biden v pátek vyjádřil naději, že do začátku muslimského postního měsíce ramadánu, tedy do 10. března, dojde k uzavření příměří.

"Doufám v to, pořád na tom tvrdě pracujeme. Ještě tam však nejsme," odpověděl v pátek Biden novinářům na otázku, zda očekává dohodu před začátkem muslimského posvátného měsíce ramadán, který začne 10. března.

"Dostaneme se tam, ale ještě tam nejsme a možná se tam ani nedostaneme," dodal Biden bez dalších podrobností, když zamířil ke své helikoptéře, aby strávil víkend v prezidentském sídle Camp David v americkém státě Maryland.

Biden naléhal i ve čtvrtek na rychlé uzavření dohody o příměří. Důvodem byl incident v Pásmu Gazy, při kterém během rozdávání humanitární pomoci Palestincům přišlo o život více než 115 lidí.

Ti měli být zastřeleni vojáky izraelské armády při rozdávání humanitární pomoci. Útok odsoudila řada států světa a mezinárodní společenství žádá vyšetřování střelby. Izrael ale tvrdí, že většina obětí zemřela při tlačenici, kdy se lidé snažili dostat k humanitárnímu konvoji.

Izraelská média s odvoláním na armádní zdroje uvedla, že dav se bezdůvodně přibližoval k izraelským vojákům a ohrožoval je, proto spustili palbu. Několik lidí také údajně srazila nákladní vozidla.

IDF však tvrdí, že izraelští vojáci vystřelili varovné výstřely a poté mířili na nohy osob, které se k nim nebezpečně blížily. Izraelská armáda tak přiznala, že její vojáci spustili palbu do davu, a dodala, že případ vyšetřuje.