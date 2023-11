Hamás ustoupil a propustil rukojmí, příměří pokračuje. Chystá se další výměna

Mezi osobami propuštěnými v sobotu jsou čtyři matky, osm dětí a mladá žena. V rámci separátní dohody vyjednané s Egyptem byli také propuštěni čtyři lidé z Thajska, uvedl server Times of Israel. V zajetí je nadále asi 195 osob.

Vojenské křídlo Hamásu původně v sobotu prohlásilo, že odkládá propuštění rukojmích do té doby, než se Izrael začne řídit podmínkami dohody o příměří a umožní kamionům s humanitární pomocí cestu na sever Pásma Gazy. Podle jiného zástupce hnutí nedodržuje Izrael podmínky dohody také v otázce propuštění palestinských vězňů. Údajně není respektováno stanovené pořadí.

Dvanáct propuštěných strávilo noc v nemocnici v izraelském městě Ramat Gan, aniž by vyžadovali urgentní lékařskou pomoc. Třináctá osoba musela být hospitalizována v nemocnici v Beerševě.

Izrael již také obdržel seznam rukojmích, kteří by měli být propuštěni v neděli, potvrdil to zdroj webu Times of Israel. Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua již informovala rodiny.

Hamás už v pátek propustil prvních 24 rukojmích výměnou za 39 palestinských vězňů, kteří se dostali na Západní břeh Jordánu. Kromě 13 Izraelců se nakonec do Egypta dostalo také deset občanů Thajska a jeden Filipínec, informoval Katar. Rukojmích se ujali pracovníci Červeného kříže, kteří s nimi překročili hraniční přechod Rafah.

Celkem má být podle dohody vyjednané za pomoci Kataru, Egypta a USA propuštěno 50 rukojmích, které zadržuje Hamás, a 150 Palestinců, kteří se nachází v izraelských věznicích.

Po zahájení příměří nejsou hlášeny žádné útoky, klid zbraní dodržují obě strany. Do Pásma Gazy začala proudit nezbytná humanitární pomoc.

Izraelská armáda shodila do palestinské enklávy letáky, v nichž varovala obyvatele, aby se nevraceli do svých domů na severu území, protože to je navzdory platnému příměří stále považováno za válečnou zónu. Zástupci Hamásu přitom lidi k návratu vyzývali.

Tisíce obyvatel nakonec využily přestávky v bojích k návratu do svých domovů, odkud je vyhnaly nejprve izraelské letecké údery a poté i pozemní operace. Mnozí Palestinci se pokusili dostat i na sever, přičemž se setkali s odporem izraelských vojáků.

Izraelský ministr obrany Yoav Gallant ve čtvrtek ještě před zahájením příměří avizoval, že jakmile smluvený klid zbraní skončí, vojenská operace bude s intenzitou pokračovat nejméně další dva měsíce, upozornil server Times of Israel. "Bude to pokračovat, protože potřebujeme dosáhnout vítězství a vytvořit tlak na propuštění dalších skupin rukojmích," vysvětlil.