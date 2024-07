Harrisová je pro některé demokraty jasná volba, jiní protestují. Hrozí boj uvnitř strany

Harrisová je favoritkou Bidena i veřejného mínění – jako u jednoho z mála demokratů se u ní předpokládá, že zvládne porazit Donalda Trumpa. Podle amerického listu New York Times prakticky okamžitě „převzala kontrolu nad obrovskou politickou operací pana Bidena a kontaktovala demokratické vůdce v Kongresu a ve státních sněmovnách, aby je požádala o podporu“.

Za Harrisovou nyní kromě Bidena stojí i kalifornský guvernér Gavin Newsom, pensylvánský guvernér Josh Shapiro, někdejší prezident Bill Clinton a jeho manželka Hillary, která roku 2016 neuspěla v prezidentských volbách právě proti Trumpovi.

Nepodpořil ji ale senátor Chuck Schumer, který věří spíše ve výběrový proces. „V nadcházejících dnech se budeme pohybovat v neprobádaných vodách. Mám však mimořádnou důvěru, že vedoucí představitelé naší strany budou schopni vytvořit proces, z něhož vzejde vynikající kandidát,“ prohlásil.

Demokratická strana se tedy stále může rozhodnout ji vynechat, americká stanice CNN ale varuje před důsledky takového rozhodnutí. „Pokud by se objevily snahy Harrisovou vynechat ve prospěch demokratů, kteří jsou považováni za pravděpodobné kandidáty v roce 2028, může to vyvolat odpor viceprezidentčiných příznivců a prominentních černošských demokratů,“ napsala .

Před takovou možností varoval starosta Birminghamu v Alabamě Randal L. Woodfin. „Demokraté mají na výběr: sjednotit se a vyhrát, nebo bojovat mezi sebou a prohrát,“ zdůraznil. „Demokraté nyní mají šanci mít mladší kandidátku, která přitáhne více mladších voličů, nadšení, energie a vzrušení,“ poznamenal.

Spoluzakladatelka progresivní skupiny Black Voters Matter LaTosha Brownová uvedla, že Harrisová přináší vítanou změnu. „Často jsou černošky vidět až ve chvíli, kdy je jich zapotřebí. Viděli jsme, jak je neustále pranýřována, marginalizována, zpochybňována. Myslím, že k posunu dochází proto, že je to potřeba,“ zdůraznila.

Podle informací CNN kromě řady prominentních členů Demokratické strany zvládla Harrisová zmobilizovat především černošskou komunitu. „Jsme vděční za službu prezidenta Bidena, a proto jsme za něj bojovaly až do konce. Jsme nadšeni, že se svou podporou postavil za viceprezidentku Kamalu Harrisovou. Očekáváme, že totéž udělá celý demokratický aparát, a pokud to neudělá, prohraje tyto volby,“ upozornila Brownová.

Souhlasí s ní demokratický politický stratég Dmitri Mehlhorn. „Kamala Harrisová je ztělesněním amerického snu, dcera přistěhovalců, kteří se potkali na Kalifornské univerzitě. Je také ztělesněním houževnatosti, z mého rodného města Oaklandu v Kalifornii se vyšvihla na post nejvyšší státní zástupkyně. Když Biden ustoupí, nemohu se dočkat, až pomůžu zvolit prezidentku Harrisovou,“ prohlásil.

Pokud Harrisová v rámci Demokratické strany zvítězí a stane se kandidátkou na první americkou prezidentku v historii, bude čelit republikánskému rivalovi Donaldu Trumpovi. Současný prezident Biden byl terčem dlouhodobé kritiky za to, že kandiduje ve značně pokročilém věku. Harrisová je oproti němu o více než dvacet let mladší, s Trumpem ji pak dělí zhruba 19 let.