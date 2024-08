Harrisová si vybrala kandidáta na viceprezidenta. Jde o guvernéra z Minnesoty

S informací o výběru Walze jako viceprezidentského kandidáta přišla americká stanice CNN. Údajně jí to potvrdily hned čtyři zdroje blízké výběrovému procesu. Walz se už dříve stal favoritem volebního štábu Harrisové. „Pokud je to on, jsme nadšení. Líbí se nám,“ uvedl jeden ze zaměstnanců štábu, který zůstal anonymní.

Za výběrem Harrisové mohl stát i projev, který Walz pronesl několik dní po odstoupení amerického prezidenta Joea Bidena z kandidatury. „Jak často se vám za 100 dní podaří změnit trajektorii světa? Jak často se vám za 100 dní podaří udělat něco, co ovlivní příští generace? A jak často na světě se vám podaří, aby se ten parchant potom probudil a věděl, že mu černoška nakopala prdel a poslala ho na cestu?“ ptal se na benefiční akci „Bílí frajeři pro Harrisovou“.

S výběrem souhlasí například demokratický stratég Jeff Blodgett. „Myslím, že byl solidním demokratickým členem Sněmovny reprezentantů s několika odbočkami – zaměřil se na zemědělství, farmáře, venkovské oblasti. Myslím, že jako venkovský kongresman chtěl chránit pušky a podobné věci,“ popsal.

Volební tým republikánského kandidáta Donalda Trumpa prakticky hned začal s útoky. Zaznělo odtud například, že Harrisová „ohnula koleno před antisemitskou a protiizraelskou levicí a vybrala si někoho tak nebezpečně liberálního, jako je ona“. Walze označují za „neschopného liberála“.

Spojenci bývalého prezidenta si ale údajně oddechli. Kdyby si Harrisová vybrala pensylvánského guvernéra Joshe Shapira, dostala by zásadní výhodu ve zlomovém státě. „Pensylvánie je stále k mání,“ poznamenal anonymně jeden ze členů Trumpova volebního štábu.

Podle CNN si Walz oproti Shapirovi ve volbách nikdy nevedl tak dobře, ale kandidátku by to poškodit nemělo. Je to rozdíl oproti Trumpovu kandidátovi na viceprezidenta J. D. Vanceovi, který byl „nejhorším republikánským vítězem“ v průběžných volbách roku 2022.

Na ochranu Harrisové a nového viceprezidentského kandidáta je připravena už i Tajná služba USA. „Tým bude aktivován, jakmile bude osoba oznámena,“ uvedl mluvčí Anthony Guglielmi.