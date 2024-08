Harrisová, Trump a Musk. Kampaň před prezidentskými volbami vede miliardář s ohromným dosahem

Viceprezidentka Harrisová na YouTube zveřejnila přesně minutový spot s názvem „Nebojácná“. „Jako státní zástupkyně posílala násilníky a vrahy za mříže. Jako generální prokurátorka Kalifornie šla po bankách a vyhrála 20 miliard pro majitele domů. Jako viceprezidentka si vzala na starost velké farmaceutické společnosti a zastropovala ceny inzulínu,“ říká mužský hlas ve videu.

Podle prestižního serveru Politico si kampaň Harrisové rezervovala vysílací čas pro minutový spot v Arizoně, Georgii, Michiganu, Nevadě, Severní Karolině, Pensylvánii a Wisconsinu. „Kampaň uvedla, že reklama poběží v místním i celostátním televizním vysílání, kabelových programech, streamingu a sociálních kanálech – včetně spotů během olympijských her v Paříži,“ upřesnili pracovníci kampaně.

Trumpova kampaň zveřejnila video s názvem „hraniční car“. „Joe Biden udělal z Harrisové hraničního cara, aby napravila imigraci,“ uvádí se ve videu a následuje obvinění z ignorace celého problému a lží. Republikánův spot připomíná imigrační situaci v USA a také takzvanou epidemii nebezpečné drogy fentanyl, která „zabila tisíce“. „Nebezpečná. Slabá. Nebezpečně liberální,“ zaznívá na konci spotu na adresu Harrisové.

Trumpův kampaňový tým si rezervoval vysílací čas v úplně stejných amerických státech kromě Severní Karoliny. Harrisová za tuto část kampaně, která se bude vysílat do 12. srpna, zaplatila 12,2 milionu dolarů; Trump má rezervaci až do dne voleb za 112,7 milionu dolarů.

Kampaň Harrisové si neobjednala více vysílacího času, protože 19. srpna proběhne Národní sjezd Demokratické strany, kde si demokraté svého kandidáta do prezidentských voleb teprve zvolí. Harrisová má napříč stranou údajně dostatečnou podporu, která by se měla projevit právě během sjezdu.

Kampaň nabírá na obrátkách zejména na sociální síti X. Tu ve Spojených státech používají lidé daleko více než Češi, a proto se kandidáti i jejich podporovatelé projevují hlavně zde.

Harrisová na svém twitterovém účtu opakovaně prohlašuje, že vede kampaň „podporovanou lidmi“ a slibuje podporu střední třídě. „Protože víme, že naše střední třída je silná. Amerika je silná,“ napsala v jednom z příspěvků. Následně vyzvala Trumpa k debatě. „Jak se říká, pokud mi chceš něco říct, řekni mi to do očí,“ poznamenala.

Trump na sociální síti X aktivní není, poslední příspěvek je z 25. srpna loňského roku kdy zveřejnil svou fotku z federálního vyšetřování – takzvaný mug shot. Na svých webových stránkách republikánský kandidát opakuje tvrzení o nebezpečí migrace do USA. Dále zveřejňuje tiskové zprávy ve stylu „Harris Failure Friday: Kamala selhává při přepisování historie“ nebo „Harris Dishonest Mondays: Kamala vs. frakování“.

K politizaci sociální sítě X vydatně napomáhá miliardář a její majitel Elon Musk. Proti Harrisové vede svou vlastní negativní kampaň. „Měli by více míchat propagandu. Tohle je příliš okaté. Stejně jako když před debatou papouškovali, že Biden je ‚ostrý jako břitva‘,“ okomentoval Musk video, kde viceprezidentka popisovala kandidáta na republikánského viceprezidenta J. D. Vance jako „divného“.

Promluvil také k imigrační politice Bílého domu za administrativy prezidenta Joea Bidena. „Jak jsem říkal, dovážejí voliče,“ napsal .

Muskův účet na sociální síti X má 192,2 milionů sledujících. Oproti účtu Harrisové je to ohromující číslo – demokratka má 20,5 milionů sledujících na osobním profilu a 14,7 milionu na viceprezidentském. Trumpa sleduje 87,8 milionů lidí, jeho účet je ale neaktivní.

S negativní kampaní vůči Harrisové nezaostává ani republikánský kandidát na viceprezidenta Vance. „Prezident Trump povede Velkou americkou obnovu, aby zachránil tuto zemi před Kamalou Harrisovou a její radikální levicovou agendou,“ uvedl .