PŮVODNÍ ZPRÁVA | Harrisová získala dostatečnou podporu na nominaci. Má šanci porazit Trumpa, říká americký politolog pro EZ

Harrisovou do pátečního rána podpořilo 1976 delegátů. „Dnes večer jsem hrdá na to, že jsem si zajistila širokou podporu potřebnou k tomu, abych se stala kandidátkou naší strany, a jako dcera Kalifornie jsem hrdá na to, že delegace mého rodného státu pomohla dostat naši kampaň na vrchol. Těším se, že brzy formálně převezmu nominaci,“ vylíčila podle stanice CNN.

Národní výbor demokratické strany chce zajistit svého kandidáta ještě před zahájením sjezdu 19. srpna. Harrisová mezitím nastínila, jak bude vypadat její kampaň. Během projevu ke štábu hovořila o argumentech proti republikánskému kandidátovi Donaldu Trumpovi a popsala zkušenosti generální prokurátorky a státní zástupkyně, píše CNN.

Informace potvrdil exkluzivně pro EuroZprávy.cz také americký politolog Paul Pierson z University of California. „Demokraté se kolem Harrisové rychle konsolidují. Možná, že kdyby ji Biden nepodpořil, mohlo by to být sporné, ale má smysl se koordinovat kolem jediného kandidáta a ona je zřejmá. Jakýkoli vyzyvatel by byl vnímán jako generátor rozdělujícího souboje v době, kdy se strana musí před volbami semknout, takže mě nepřekvapuje, že se žádný vážný vyzyvatel neobjevuje,“ shrnul.

Harrisová má podle něj reálné vyhlídky na vítězství. „Je zde samozřejmě obrovská nejistota – situace je bezprecedentní a Harrisová, přestože je viceprezidentkou, není většině voličů až tak známá. Je důležité si uvědomit, že Trump sám není populární. Zároveň je to velmi těžký okamžik pro stávající strany, které se ucházejí o znovuzvolení. Trump je možná stále favoritem, ale domnívám se, že Harrisová má výrazně větší šanci ho porazit, než by měl Biden,“ vysvětlil.

Bidenovo nedělní rozhodnutí eventuelně odstoupit ze závodu o Bílý dům vnímá jako správné. „Biden byl podle mého názoru velmi efektivním prezidentem. Ale zjevně zpomaluje a voliči v něj nepochybně ztratili důvěru. Není bezdůvodné mít obavy, zda má výdrž na další čtyři roky v tak náročné funkci. Navíc klíčovou součástí práce prezidenta, zejména, ale nejen během kampaně, je efektivní komunikace, a tu už Biden nezvládá, i když jeho rozhodování je stále zdravé,“ poznamenal Pierson.