Harry a Meghan představili první ochutnávku z nového projektu

Po nedávném ukončení pracovního vztahu mezi hvězdným párem a Spotify se sice objevily pochybnosti o pokračování spolupráce dua s Netflixem, zástupce streamovací platformy však na konci června sdělil, že ta si váží partnerství s firmou Harryho a Meghan. Tou dobou se pracovalo na dokumentární sérii Heart of Invictus.

Na světě už je dokonce první trailer, na který upozornila britská televizní stanice Sky News. Dokument se soustředí na atlety, kteří se účastní her Invictus Games, za nimiž stojí mladší syn současného britského krále Karla III. Jde o zraněné válečné veterány.

Právě se přehrává: Heart of Invictus - trailer. Heart of Invictus - trailer. Video: YouTube

Netflix se muže těšit i na další projekt z dílny vévody a vévodkyně ze Sussexu. Harry a Meghan totiž nedávno koupili práva ke zfilmování úspěšného bestselleru Meet me at the Lake (Potkáme se u jezera) spisovatelky Carley Fortune.

Koupi filmovacích práv potvrdil magazínu Forbes mluvčí vydavatelství Penguin Random House, které vydalo také memoáry prince Harryho nazvané Spare. Britský list The Sun odhadl, že společnost Archewell Productions zaplatila za práva až 3,8 milionu dolarů.

Podle experta Marka Boardmana jde o strategickou příležitost. "Adaptace něčeho osvědčeného na obrazovku může být chytrým tahem," konstatoval pro magazín Newsweek. Při té příležitosti nezapomněl zdůraznit, že filmová adaptace má fascinující paralely s vlastní love story prince Harryho a jeho ženy Meghan.

Zahraniční média už dříve upozornila, že příběh knihy, která strávila pět týdnů na seznamu bestsellerů deníku New York Times, se podobá osudu vévody a vévodkyně ze Sussexu. Odehrává se totiž v Torontu, kde Meghan žila a natáčela seriál Kravaťáci (Suits), když začala randit s mladším synem současného britského krále Karla III.

Spisovatelka Carley Fortune v prohlášení uvedla, že vyhlíží spolupráci s Netflixem a Archewell Productions, aby se příběh dostal také na obrazovky.