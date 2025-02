Hegseth nevyloučil nasazení americké armády na Ukrajině. Putinovi nevěříme, chci vojáky v Polsku, prohlásil

„Naše přátelství a vazby jsou pevné jako ocel a přijeli jsme sem s cílem to potvrdit,“ prohlásil Hegseth.

Dodal, že Polsko nejenže investuje do vlastní obrany, ale také do společné obrany Evropy a celého transatlantického prostoru.

Hegseth v projevu zdůraznil význam vojenské síly. Podle něj jsou sice diplomacie, rozhovory a vyjednávání důležité, ale v konečném důsledku „kulky, tanky, vrtulníky a tvrdá síla stále hrají roli“.

Polsko podle něj tento princip chápe a Spojené státy si toho cení. Zmínil také, že Polsko převyšuje své závazky v rámci rozdělení finanční zátěže v NATO a že Washington hledá další možnosti spolupráce.

Hegseth se vyjádřil i k možnosti evropského zapojení do jednání o budoucnosti Ukrajiny. Odsoudil tvrzení, že musel zmírnit své původní komentáře k budoucnosti Ukrajiny v NATO.

„Stojím si za tím, co jsem řekl během prvního dne v Ukrajinské obranné kontaktní skupině. Bylo těžké pro některé novináře pochopit, že jsme stáli za těmito prohlášeními.“

Přesto však připustil, že hranice Ukrajiny a budoucí bezpečnostní uspořádání budou předmětem jednání mezi americkým prezidentem, ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, ruským prezidentem Vladimirem Putinem a evropskými lídry.

Hegseth také nevěří v nasazení amerických vojáků na Ukrajině, ale nevylučuje to. Na otázku ohledně možnosti nasazení amerických vojsk na Ukrajině odpověděl, že „nevěří, že by součástí těchto jednání bylo vyslání amerických vojáků do terénu“.

Současně ale ponechal prostor pro vyjednávání s tím, že prezident USA má „volnost rozhodovat a co se stane v rámci těchto jednání, je jeho výsada“.

Hegseth byl dotázán na možné snížení americké vojenské přítomnosti v Evropě. Zdůraznil, že „Amerika je oddaná alianci NATO“ a že „americká vojenská přítomnost je robustní a naše partnerství je skutečné a důležité“.

Dodal, že vřelé přijetí v Polsku ho přesvědčilo o tom, že by si dovedl představit i posílení amerických sil v zemi. „Upřímně řečeno, přijetí, jakého se nám zde dostalo, mě vede k tomu, že bych rád viděl více amerických vojáků v Polsku.“

Rychle ale dodal: „To není oficiální politické prohlášení, jen můj osobní pocit.“

Ministr obrany se vyjádřil i k očekávaným jednáním amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Uvedl, že zvýšená obranná kapacita NATO pomůže odradit Putina od agresivních kroků.

„Je tam důvěra? Ne. Ale k vyjednávání důvěra není nutná.“

Hegseth parafrázoval bývalého prezidenta Ronalda Reagana a připomněl, že „pokud nevěříte, musíte ověřovat“.

Závěrem zopakoval, že hlavní odpovědnost za diplomatické vyjednávání leží na prezidentu Trumpovi, který se setká se Zelenským a Putinem.