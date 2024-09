Hizballáhu pomůže s vyšetřováním Moskva. Rusové koordinovaný útok odsoudili

Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že útok na členy Hizballáhu prostřednictvím pagerů napěchovanými výbušninami byl veden s cílem „vyprovokovat velkou válku na Blízkém východě“.

„To, co se stalo, považujeme za další akt hybridní války proti Libanonu, který poškodil tisíce nevinných lidí,“ uvedla mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová podle serveru Politico.

Útok zabil minimálně dvanáct lidí a bezmála tři tisíce zranil. „Zdá se, že organizátoři tohoto high-tech útoku záměrně usilovali o vyvolání rozsáhlé ozbrojené konfrontace s cílem vyprovokovat velkou válku na Blízkém východě,“ doplnila Zacharovová.

Na vyšetřování incidentu se údajně budou podílet i ruští specialisté. „Musí být provedeno naprosto důkladné vyšetřování tohoto incidentu. Musí být zjištěny příčiny incidentu, okolnosti,“ zhodnotil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Rusko se obává, že by podobná technika mohla být využita na jeho vlastním území. „Poté by se to samozřejmě mělo stát předmětem studia odborníků, aby byla přijata opatření k eliminaci takových rizik v naší zemi i na jiných místech,“ dodal Peskov.

Podle informací z libanonských nemocnic bylo při výbuších pagerů zraněno až 2800 lidí, z toho 200 se nachází v kritickém stavu. Mezi zraněnými byl podle britské stanice BBC íránský velvyslanec v Libanonu Mojtaba Amani.

Výbušný materiál byl implantován vedle baterie v každém pageru, dále zde byl zabudován spínač, který Izraelci mohli spustit na dálku. Když v 15:30 místního času obdržely tyto pagery zprávu, která se tvářila jako od vedení Hizballáhu, výbušnina se aktivovala.

Pagery pocházely od tchajwanské firmy Gold Apollo. Ta ale popřela jakýkoli podíl na izraelské operaci. „My pouze poskytujeme oprávnění k používání ochranné známky a nijak se nepodílíme na designu ani výrobě tohoto výrobku,“ vysvětlil zakladatel Hsu Ching-Kuang.

U této společnosti bylo objednáno více než 3000 pagerů a Hizballáh je rozeslal členům po celém Libanonu. „Některé se dostaly ke spojencům skupiny v Íránu a Sýrii,“ poznamenal nejmenovaný americký představitel.

Hizballáh používá pagery dlouhodobě. Jde o způsob, jak ztížit zachycení zasílaných zpráv. „Izrael si spočítal, že vzhledem k velikosti výbušniny je riziko poškození osob, které nejsou spojeny s Hizballáhem, nízké,“ uvedl jeden z libanonských úředníků anonymně.

Bejrút za tento útok slibuje odvetu. Libanonský premiér Nadžíb Mikátí odsoudit „zločinnou akci“ a označil ji za „vážné porušení libanonské suverenity“.

Přidal se k němu i Hizballáh. „Za tuto zjevnou agresi přijde trest,“ varoval. Izraelská armády i kancelář premiéra Benjamina Netanjahua jakékoli komentování situace odmítla.