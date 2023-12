Holub se stal v Japonsku obětí zločinu. Policie z něj obvinila taxikáře

Padesátiletý taxikář Acuši Ozawa byl zatčen za porušení zákonů na ochranu přírody poté, co "svůj vůz použil k zabití holuba, který nepatří mezi lovnou zvěř." Podle serveru The Guardian to uvedl mluvčí tokijské policie.

Podezřelý řekl policii, že do ptáků najel, protože "silnice jsou určeny pro lidi". Dodal, že "je na holubech, aby se vyhýbali autům."

Podle médií taxikář prudce vyrazil z křižovatky ihned po zapnutí zeleného světla a srážku s ptáky způsobil rychlostí 60 kilometrů v hodině.

Incident byl nahlášen policii kolemjdoucím, který byl znepokojen zvukem řvoucího motoru. Veterinář, který provedl posmrtné ohledání holuba, identifikoval jako příčinu úmrtí traumatický šok.