"Hoří ze všech stran." Požár v Chorvatsku je k nezastavení, turisté dostali doporučení

"Je to strašné, hoří ze všech stran. Chybí nám lidé i technika," řekl lokální politik Blaženko Boban podle webu dnevnik.hr. Nejhorší je momentálně situace u města Skradin a letoviska Tučepi. V Podgore jsou plameny nebezpečně blízko u obydlí. Někteří zdejší obyvatelé byli dokonce přechodně evakuováni.

Doporučení pro turisty u Jadranu zní, aby kvůli dýmu a popelu, který padá z oblohy, zavřeli okna a zapnuli klimatizaci, která pomáhá s filtrováním vzduchu, případně si překryli dýchací cesty vlhkým kouskem textilie.

Hasiči s ohněm bojovali celou noc, přesto jsou evidována nová ohniska. Ráno však zeslábl vítr a mohla znovu vzlétnout hasičská letadla. Kolem půlnoci ze středy na čtvrtek bylo nasazeno 300 hasičů s 80 vozidly. Požárníci samozřejmě zápasí s vyčerpáním a touží po dalších posilách.

"Lidé jsou unavení. Přišla pomoc, ale to nestačí," postěžoval si hasičský velitel Goran Bušelić v nočním vysílání. "Kdybychom měli více vozidel, více lidí, pracovalo by se lépe," dodal s tím, že s kolegy dělají všechno, co je v jejich silách.

"Elektrika vůbec nejde, nefunguje ani místní obchod. Domácí, kteří nám pronajímají ubytování, nám řekli, že shořela nějaká restaurace a také auta," popsala čtenářka webu topky.sk, která se s rodinou nachází asi 10 kilometrů od letoviska Tučepi.

Ve vzduchu je podle ní cítit dým, na auta dopadá popel. Vidět byla i letadla nabírající vodu na hašení požáru. "Strach zatím nemáme, podle toho, co víme, hasiči dělají všechno pro to, aby se požár nerozšířil, ale není to příjemné. Máme tu i malé dítě," dodala.

S požáry se na Balkánském poloostrově aktuálně nepotýkají jen v Chorvatsku. Hoří také v Albánii, Severní Makedonii, Bosně a Hercegovině a Řecku.