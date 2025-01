"Invaze nelegálních imigrantů." Trump zavřel hranici, posílá na ni armádu

Podle prohlášení dočasného ministra obrany Roberta Salessese bude vojenské velení Pentagonu zajišťovat přepravu více než 5 000 zadržených migrantů ze San Diega a El Pasa v Texasu pomocí vojenských letadel. Zároveň budou vojáci pomáhat při stavbě nových hraničních plotů a bariér.

Počet aktivních vojáků na hranici se tím zvýší z 2 200 na přibližně 4 000. Mezi nově nasazenými jednotkami bude 1 000 příslušníků armády a 500 příslušníků námořní pěchoty, kteří byli původně připraveni k nasazení při hašení požárů v Kalifornii. Tito vojáci již zahájili přesun a očekává se, že na hranici dorazí během několika hodin.

Nasazení vojáků na hranici je součástí širšího plánu, který zahrnuje také podporu ze strany Joint Task Force-North v El Pasu, Texasu, a operace Lonestar, kterou vede stát Texas. Tato operace zahrnuje tisíce příslušníků texaské národní gardy i dobrovolníky z dalších států. Nové jednotky budou poskytovat logistickou podporu, údržbu, zpravodajskou činnost za pomoci dronů a vrtulníků a asistenci pohraniční stráži.

I když aktivní vojáci nesmí provádět policejní činnost, prezident Trump uvedl, že během 90 dnů rozhodne, zda aktivuje Zákon o vzpouře z 19. století, který by jim umožnil zasahovat do vymáhání práva. Tento krok vyvolal obavy mezi právními experty, kteří upozorňují na riziko, že by armáda mohla začít zacházet s neozbrojenými migranty jako s ozbrojenými útočníky.

Elizabeth Goitein z Brennanova centra pro spravedlnost při Newyorské univerzitě upozornila, že Trumpovo rozhodnutí rámuje migraci jako „invazi“, což by mohlo vést k neadekvátnímu použití armády proti civilní populaci. „Zdá se, že migraci chápe podobně, jako by šlo o ozbrojený útok cizí vlády,“ řekla Goitein.

Trump rovněž nařídil velení U.S. Northern Command, odpovědnému za obranu území USA, aby během deseti dnů připravilo plán na řešení situace, kterou Bílý dům označil za „invazi nelegálních imigrantů“. Tento vývoj odráží tvrdší přístup administrativy k migrační politice a vyvolává intenzivní debaty o tom, zda by armáda měla hrát roli v záležitostech tradičně spravovaných civilními orgány.