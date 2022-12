Írán už letos nechal popravit stovky lidí

Britská opoziční Labouristická strana navrhuje zrušení Sněmovny lordů, nevolené horní komory britského parlamentu. Nahradila by ji menší, a tedy méně nákladná komora, která by důsledněji odrážela regionální rozložení země. Na dnešním setkání v Leedsu to oznámil předseda labouristů Keir Starmer, informovaly zahraniční tiskové agentury. Labouristé jsou 12 let v opozici, ale aktuálně mají v průzkumech výrazný náskok před vládnoucí Konzervativní stranou.