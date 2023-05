ISW k útoku na Kreml: Zřejmě ho zinscenovalo Rusko. Z jakého důvodu?

Rusko podle ISW pravděpodobně zinscenovalo útok ve snaze o větší mobilizaci společnosti. "Vícero indikátorů naznačuje, že útok byl interně řízen a účelově zinscenován," píše se v textu na webu.

Američtí experti připomínali, že ruské úřady v nedávné době podnikly kroky ke zlepšení ruské protivzdušné obrany, včetně oblasti hlavního města Moskvy. "Je proto velmi nepravděpodobné, že dva drony dokážou penetrovat několik vrstev protivzdušné obrany a detonují či jsou sestřeleny až nad srdcem Kremlu," poznamenali.

"Úder, který unikne detekování a zničení protivzdušnou obranou a zasáhne takový cíl, jakým je kremelský palác, by byl pro Rusko potupou," podotkl ISW. "Pokud dronový útok nebyl interně zinscenován, bylo by to překvapující," dodal.

Rusové ve středu uvedli, že v noci z úterý došlo k útoku na rezidenci Vladimira Putina v Kremlu. Prezident je v pořádku. Podle Moskvy útočila Ukrajina, její prezident Volodymyr Zelenskyj ale popřel, že by drony poslala.