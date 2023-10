Izrael bojuje druhou válku za nezávislost. Bude dlouhá, řekli Netanjahu a Gallant

"Tohle je druhá fáze války, jejíž cíle jsou jasné - zničit vládu Hamásu a jeho vojenské možnosti a vrátit domů rukojmí," řekl Netanjahu na sobotní tiskové konferenci s tím, že rozšíření aktivity podle něj nijak neohrožuje návrat rukojmích. Rozhodnutí o zahájení pozemní operace bylo jednomyslné, zdůraznil.

"Vždycky jsme říkali: 'Nikdy více.' A 'nikdy více' je teď," prohlásil premiér a vyjádřil plnou podporu velitelům a vojákům, kteří bojují na nepřátelském území. "Vědí, že národ a jeho vedení stojí za nimi. Jsou odhodláni vymýtit toto zlo ze světa, pro naši existenci a za veškerou humanitu," konstatoval. Dokonce poznamenal, že jde o druhou válku za nezávislost Izraele.

Netanjahu byl dotázán na možnou výměnu všech rukojmích za všechny palestinské vězně v izraelských věznicích, o což by mohl stát Hamás. Podle předsedy vlády o tom kabinet diskutuje, další podrobnosti ale nesdělil.

"Během uplynulého dne jsme postoupili do nové fáze," zopakoval ministr obrany Yoav Gallant. "Naše palebná síla otřásla zemí v Gaze. Je to něco jiného, co Hamás zatím od svého vzniku nezažil. Hamás má ztráty jako nikdy dřív," pokračoval.

Izraelské jednotky v Gaze podle ministra dostávají veškerou podporu od armádních složek i zpravodajských služeb. Gallant proto zdůraznil, že šéfové armády a služeb Šin bet a Mossad mají jeho plnou důvěru. "Nebude to krátká válka. Bude to dlouhá válka. Je to my, anebo oni," dodal.

Izraelská armáda už v pátek uvedla, že její pozemní síly rozšiřují svou aktivitu v Gaze, přičemž dva američtí činitelé řekli stanici CBS News, že se domnívají, že jde o pozvolný začátek pozemní invaze. Hlavní armádní mluvčí Daniel Hagari v prohlášení uvedl, že jednotky IDF v posledních hodinách zintenzivnily útoky v Pásmu Gazy. "Po útocích z předchozích dnů rozšiřují pozemní síly svou aktivitu. IDF jedná s velkou silou, aby dosáhla cílů této války," řekl.

Armáda v pátek přiznala, že provádí další průnik do Gazy s pomocí stíhaček a dronů. Podle oficiálních informací mělo dojít k zasažení řady cílů na předměstí města Gaza. Žádný z izraelských vojáků v boji nepadl.

Předchozí razie proběhla ve čtvrtek a trvala několik hodin, cílem byly pozice, z nichž radikálové odpalují rakety. Během operace došlo ke střetům s příslušníky Hamásu. Hagari uvedl, že ozbrojené síly si připravují pozice pro další fázi války.

Nejnovější vývoj nastává poté, co v Pásmu Gazy následkem bombardování zkolabovaly internetové a mobilní služby, informuje CBS s odvoláním na AP. Podle operátora Paltel došlo ke kompletnímu přerušení všech komunikačních služeb.

Během izraelského bombardování Pásma Gazy zahynulo podle resortu zdravotnictví přes 7000 lidí, včetně 2704 dětí. Dalších 17 439 lidí bylo zraněno. Izrael po útoku Hamásu dne 7. října eviduje nejméně 1400 mrtvých a více než 3500 zraněných. Izraelské obranné síly také uvedly, že Hamás drží více než 200 rukojmích.

Počet mrtvých tak na obou stranách konfliktu dosahuje podle dostupných a neověřených údajů 8400, zraněno je nejméně 20 000 lidí. OSN uvedla, že od zahájení bombardování Izraele bylo vysídleno více než 400 000 obyvatel Pásma Gazy.