Izrael je na válku s libanonským Hizballáhem připraven. Tvrdí ale, že ji nechce

"Pracujeme na politickém řešení. To je vždy lepší volba," řekl ministr Galant během návštěvy izraelských jednotek u severní hranice s Libanonem. "Nechceme válku, ale jsme na ni připraveni."

"Dojde-li na volbu války ze strany Hizballáhu, víme, co dělat. Pokud zvolí mír, odpovíme odpovídajícím způsobem," dodal.

Posledních osm měsíců dochází mezi Hizballáhem a izraelskou armádou k pravidelným přestřelkám na hranicích, což souběžně probíhá s konfliktem v Pásmu Gazy. Obavy z eskalace na izraelsko-libanonské hranici narostly poté, co Izrael schválil plán na ofenzívu v Libanonu.

Galant ve středu varoval Libanon, že v případě války s Hizballáhem může izraelská armáda vrátit zemi "zpět do doby kamenné". Přesto zdůraznil, že izraelská vláda preferuje diplomatické řešení situace.

"Hizballáh velmi dobře rozumí tomu, že můžeme v případě vypuknutí války způsobit v Libanonu masivní škody," dodal Galant, přičemž zopakoval, že Izrael válku nechce, ale je připraven na každý scénář.

V pohraniční oblasti mezi Libanonem a Izraelem dochází téměř každý den k přestřelkám mezi izraelskou armádou a bojovníky Hizballáhu, spojence palestinského militantního hnutí Hamás, které vede s Izraelem válku v Pásmu Gazy.

Obavy z toho, že by přestřelky na libanonsko-izraelské hranici přerostly do války, zesílily poté, co Izrael schválil plán na ofenzívu v Libanonu, což vedlo k zintenzivnění přeshraničních přestřelek a k novým výhrůžkám od vedení Hizballáhu.