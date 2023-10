Izrael je ve válce. Do země vtrhla palestinská komanda, útočí se raketami i letectvem

Vůdce islamistického hnutí Hamás oznámil, že tato ozbrojená skupina zahájila novou vojenskou operaci proti Izraeli. V Jeruzalémě se rozezněly sirény oznamující letecký poplach. Muhammad Dajf uvedl, že v sobotu brzy ráno bylo směrem na Izraelské území vypáleno 5000 raket. Jedná se podle jeho slov o začátek operace "Al-Aqsa Storm".

Palestinským ozbrojencům se podle informací serveru The Times of Israel a záznamů na sociálních sítích podařilo proniknout do města Sderot, kde dochází ke střetům s izraelskými silami.

Aktuální počet obětí z útoku Palestinců ve Sderotu, které leží nedaleko Pásma Gazy, zatím není znám. Podle videí na sociálních sítích však útoky komand stále probíhají.

Palestinci zaútočili na Izrael raketami a zároveň byly v zemi zaznamenány útoky jejich komand. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu svolal nejvyšší bezpečnostní představitele a izraelská armáda prohlásila, že je ve válečném stavu a bude se bránit.

Dopady raket byly hlášeny jak z Tel Avivu, tak z dalších měst. Na sociálních sítích se šíří videa ukazující odpalování raket a také záběry například z izraelského Aškelonu, kde jsou vidět auta v plamenech, pravděpodobně po zásahu jednou z raket.

Izraelská záchranná služba Magen David Adom oznámila, že na jihu země přišla o život jedna žena po přímém zásahu a dalších 15 osob utrpělo zranění. Raketový útok zasáhl i dům v Tel Avivu.

Očití svědci podle médií také hlásili střelbu v ulicích. To, jak se útočníkům z pásma Gazy podařilo překročit přísně střežené hranice, zatím není známo.