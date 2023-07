Izrael vstupuje do občanské války, řekl expremiér. Z nacionalistů ve vládě mají mnozí obavy

Některé západní deníky dnes vyjadřují obavy o osud izraelské demokracie. Návrh zákona, který omezuje pravomoci nejvyššího soudu ve prospěch vlády, vyvolával vášně a protesty měsíce před schválením. Dá se očekávat, že protesty nyní ještě zesílí. Dnes například do 24hodinové stávky kvůli zákonu vstoupili izraelští lékaři.

"Je tu hrozba. Je to vážná hrozba," řekl Olmert televizi Channel 4 News. "To se nikdy předtím nestalo a my nyní směřujeme k občanské válce," dodal liberální politik.

Palestinci podle televize Al-Džazíra tvrdí, že schválený zákon izraelské vládě usnadní prosazovat politiku, která slouží její "krajně pravicové" agendě. Zákon "oslabuje a eliminuje jakýkoli dohled nejvyššího soudu nad rozhodnutími vlády", řekl televizi palestinský člen Knesetu Ahmad Tíbí, který stojí v čele středolevé strany Taal. Zvláště to podle něj platí pro jmenování vysokých úředníků, ale i pro další významná rozhodnutí.

Amdžad Irákí z palestinského časopisu +972 Magazine řekl, že jde o jmenování na důležité posty u policie, v armádě či ve finančních institucích. Taková jmenování se přímo týkají palestinských občanů Izraele, upozornil Irákí. Pondělní schválení zákona podle něj Palestincům bere možnost tato jmenování napadnout. Vláda nyní podle Irákího může uplatňovat svou politiku "mnohem rychleji".

Některé izraelské deníky dnes vyšly s černou titulní stranou a s textem "černý den pro izraelskou demokracii". Formálně jde o inzerát, který zaplatilo protestní hnutí sdružující mimo jiné zástupce izraelského technologického průmyslu.

Například newyorský deník The Wall Street Journal dnes ale naznačil, že obavy o izraelskou demokracii jsou přehnané. "Soudci o své rozsáhlé pravomoce při jmenování nových soudců nepřišli. Soud může nadále projednávat téměř každý případ, i když jde o čistě politickou otázku, u níž nebyl žádný žalující přímo poškozen... Jinými slovy nejde o skutečnou reformu justice a demokracie v Izraeli neumírá," napsal list.

Naopak například španělský deník El Mundo dnes napsal, že izraelský premiér se rozhodl pokračovat v plánované reformě, "která představuje útok na demokracii". "V zemi, která nemá ústavu, senát, ani federální strukturu, které by mohly zajistit systém vzájemné kontroly, znamená tento záměr, že vláda Netanjahua, který sám čelí obvinění z korupce, de facto usiluje o neomezenou moc. Jaderná mocnost Izrael by tak mohla přijít o morální autoritu být jedinou skutečnou demokracií na Blízkém východě," píše El Mundo.

Polský list Rzeczpospolita píše, že v Izraeli, který oslavil 75 let existence, jde nyní o bezpečnost země, v níž "právo diktují" nacionalisté a náboženští extrémisté. "Přizpůsobují ho blízkovýchodnímu okolí a vzdalují ho Západu," poznamenala Rzeczpospolita.