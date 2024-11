Rubio, Waltz. Trump se v nové vládě obklopí politickými dravci

Senátor Marco Rubio, který byl jedním z Trumpových soupeřů během prezidentských primárek v roce 2016, údajně jedná o možné nominaci na pozici ministra zahraničí. Přestože podle dvou zdrojů CBS News není dohoda dosud uzavřena, je jeho jméno ve hře.

Dalším kandidátem je kongresman a válečný veterán Michael Waltz, jenž by mohl hrát významnou roli jako nový poradce pro národní bezpečnost, což je pozice, kterou lze jmenovat přímo, bez nutnosti senátního schválení.

Zatímco kanceláře obou politiků na žádost BBC o komentář nereagovaly, Trumpova nová administrativa se po jeho nedávném volebním vítězství postupně rýsuje. Republikánská strana postupně upevňuje kontrolu nad Kongresem a v rámci Sněmovny reprezentantů se blíží k většině.

Trump má jako nově zvolený prezident odpovědnost za obsazení zhruba 4000 politických pozic. Jmenování do pozic, jako je pozice ministra zahraničí, však musí schválit Senát, i když Trump požadoval, aby mu nový lídr Senátu umožnil tyto procesy obejít. Pozice poradce pro národní bezpečnost však schválení nevyžaduje.

Dosavadní jmenování naznačují, že Trump se obklopuje osobnostmi s tvrdšími postoji ve vztahu k imigraci a zahraničním hrozbám. Mezi jmenovanými jsou Susie Wiles jako šéfka štábu, bývalý imigrační úředník Tom Homan jako „pohraniční car“ a kongresmanka z New Yorku Elise Stefanik jako budoucí velvyslankyně při OSN.

Rubio, považovaný za "jestřába" ve vztahu k zahraniční politice, dlouhodobě zastává nekompromisní postoj vůči Číně a Íránu. Současně se však vyslovil pro ukončení války na Ukrajině s Ruskem. Při svém působení na pozici místopředsedy senátního výboru pro zpravodajství a členství ve Výboru pro zahraniční vztahy získal silné zahraničně-politické zkušenosti. Přestože byl Trumpovým protivníkem v prezidentských primárkách a během kampaně si oba vzájemně nešetřili kritikou, Rubio svého bývalého rivala nakonec podpořil a kampaň pro něj aktivně vedl.

Kongresman Michael Waltz, který byl minulý týden znovu zvolen do Sněmovny reprezentantů, má rozsáhlé zkušenosti z vojenské služby jako člen speciálních sil. Waltz, který byl oceněn za své působení v Afghánistánu a na Blízkém východě, zdokumentoval své zkušenosti v knize Warrior Diplomat: A Green Beret's Battles from Washington to Afghanistan. Je známý svým tvrdým postojem vůči Číně a jako předseda Podvýboru pro připravenost ozbrojených sil se zasazuje o lepší vojenskou připravenost USA na případný konflikt v Pacifiku.

Podobně jako Rubio, i Waltz podporuje Ukrajinu, ale zároveň obhajuje potřebu přehodnocení americké finanční podpory pro válečné úsilí. Tvrdí, že členové NATO by měli navýšit své výdaje na obranu, ačkoli nepodporuje tak radikální kroky, jako je možný odchod USA z aliance, o čemž Trump údajně uvažoval.

Po svém jmenování by Waltz musel rezignovat na své místo ve Sněmovně reprezentantů, což by mohlo ovlivnit případnou těsnou většinu republikánů. V Trumpově administrativě by Waltz byl pátým národně-bezpečnostním poradcem. Během Trumpova prvního funkčního období byli z této funkce odvoláni tři poradci, včetně Johna Boltona, který během letošní kampaně otevřeně vystupoval proti Trumpovi.