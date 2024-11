Zelenskyj uzpůsobuje mírový plán Trumpovi. Dva body jsou zcela klíčové

Trumpovi se líbí část Zelenského mírového plánu, jako první o tom informoval server Financial Times. Podle toho Zelenskyj vytvořil dva konkrétní body plánu „na míru“ nově zvolenému prezidentovi USA.

Zelenskyj v rámci svého pětibodového mírového plánu nastínil, že by ukrajinští vojáci mohli nahradit některé americké jednotky v Evropě. Dalším z klíčových bodů tohoto plánu byla pozvánka Ukrajiny do NATO.

Pozvánka do NATO je něco, o co Kyjev usiluje už od začátku ruské invaze. Nicméně členské země jsou skeptické k ukrajinskému členství už kvůli tomu, jak je situace bezprecedentní – jde o zemi ve válce s velice křehkým demokratickým zřízením, což je u nových členů NATO výjimkou.

Součástí plánu je také návrh na dohodu o společné obraně s partnery Ukrajiny a následné sdílení kritických zdrojů. Není přesně jasné, jak taková společná obrana a sdílení kritických zdrojů má vypadat, nicméně pro americké zájmy to znamená jasnou vizi.

Ukrajinský lídr o Trumpově přístupu dobře ví. „Zelenskyj už si nyní začal umetat cestičku k Trumpovi. To jsou ty jeho argumenty o tom, že se na Ukrajině nacházejí obrovská ložiska vzácných kovů – to je něco, co Amerika potřebuje, protože trh s drahými kovy kontroluje převážně Čína,“ připomněl bezpečnostní expert Lukáš Visingr pro EuroZprávy.cz.

Zelenského iniciativa je v souladu s prioritami nově zvoleného prezidenta USA. Ten opakovaně zdůrazňuje, že Evropa musí být samostatná v ohledech vlastní obrany a bezpečnosti.

Trump navíc chce „ochránit“ americkou ekonomiku před cizími vlivy a dle svých slov ji posílit. Tomu odpovídá část Zelenského plánu o „sdílení kritických zdrojů“. Západ by tímto sdílením získal přístup k bohatému ukrajinskému nerostnému bohatství – a to včetně USA, které Kyjev hojně podporují už od začátku ruské invaze.