Izraelská armáda dočasně přerušuje operace v části Pásma Gazy

Mezinárodní humanitární organizace kritizují distribuci humanitární pomoci palestinskému obyvatelstvu v Pásmu Gazy, které je postiženo válkou, uvedl server Times of Israel.

Stěžují si, že potraviny, voda a další nezbytné potřeby nedosáhnou lidí v nouzi kvůli byrokratickým překážkám. Izrael, který má kontrolu nad hraničními přechody do Pásma Gazy z Egypta, popírá, že by konvoje byly zbytečně zdržovány.

Situaci 2,3 milionu Palestinců v Pásmu Gazy, kde probíhá izraelská vojenská operace proti militantům z hnutí Hamás od loňského října, humanitární organizace označují za katastrofální.

Přibližně 80 procent z nich bylo vnitřně vysídleno a místní infrastruktura je značně poškozena. Statisíce lidí žijí ve stanech nebo na ulicích a trpí nedostatkem potravin, čisté vody, léků a hygienické a zdravotnické péče.

Spojené státy v sobotu shodily do Pásma Gazy první humanitární pomoc pro civilisty. Tři letadla typu C-130 amerického letectva se účastnila humanitární operace, jejímž cílem bylo "poskytnout pomoc civilistům postiženým probíhajícím konfliktem."

Podle stanice CNN bylo do palestinské enklávy shozeno 66 balíků, které obsahovaly 38 000 dávek potravinové pomoci.

Americký prezident Joe Biden avizoval tuto operaci ještě v pátek - den poté, co během rozdávání humanitární pomoci Palestincům v Gaze přišlo o život více než 100 lidí.

Izrael tvrdí, že mnoho obětí čtvrtečního incidentu bylo ušlapáno v tlačenici. Zároveň přiznal, že izraelští vojáci stříleli na některé lidi v davu, kteří se k nim nebezpečně přiblížili.

Biden také uvedl, že přísun pomoci do Pásma Gazy není dostatečný. Washington podle něj udělá vše, co je v jeho silách, aby se do Gazy dostalo více potřebné pomoci.