Izraelská armáda kráčí do pasti. Pozemní invaze je přesně tím, co si Hamás od Izraleců sliboval

Server The Atlantic varoval , že plánovaná izraelská invaze do Pásma Gazy coby reakce na masivní útok Hamásu může být past. „Vůdci Hamásu a jejich íránští podporovatelé mají vědomou strategii. Stejně jako téměř všechny ostatní akty okázale krvavého terorismu byl i útok Hamásu na jižní Izrael koncipován tak, aby vyvolal emocionální a stejně nebo ještě více pobuřující reakci cílové společnosti,“ píše.

V hlavní roli této hypotézy tedy opět stojí Írán. „Hamás a Írán se pokoušejí přimět Izraelce k dlouhodobé konfrontaci v Gaze – což znamená, že zamýšleným účinkem je právě pozemní útok, který Izrael nyní připravuje s cílem vykořenit a zničit Hamás jako organizaci, zabít jeho kádry a vedení a zničit co nejvíce jeho infrastruktury a vybavení,“ pokračuje The Atlantic.

Na takovou možnost upozorni také server Insider. Válka v Pásmu Gazy totiž Izraelce uvrhne do brutálního pouličního boje. „Izraelští vojáci v posledních týdnech absolvovali dodatečný výcvik v městském prostředí, který jim má pomoc v boji v ruinách Gazy. Budou čelit vysoce motivovanému nepříteli, který bojuje na svém území a používá vybuchující bomby u silnic a nastražené nálože v budovách,“ informoval Insider s odvoláním na americký list The New York Times.

Hamás rovněž bude využívat rozsáhlou síť tunelů v severní Gaze, pomocí kterých může napadat izraelské vojáky ze zálohy. Podle oficiální vyjádření je cílem IDF zlikvidovat vojenské a politické vedení palestinské militantní skupiny Hamás a získat zpět až 150 rukojmích, která skupina zajala během útoků z minulého týdne. Podle bývalého izraelského diplomata a bezpečnostního poradce vlády Nimroda Novika hrozí, že IDF bude zatýkat doslova „od dveří ke dveřím“.

Jenže nákladná pozemní ofenzíva může být vytouženým cílem Hamásu. „Hamás měl pravděpodobně v úmyslu vylákat Izraelce do nákladné pozemní ofenzívy. Neměli byste dělat to, co váš nepřítel chce. A nyní je opravdu zřejmé, že Hamás v podstatě nastražil na Izrael past,“ vysvětlil bývalý šéf britské rozvědky MI6 Alex Younger.

Podle Youngera bude Hamás invazí „velmi potěšen“. „Skupina bude velmi potěšena, pokud se Izrael zaváže k otevřené, plnohodnotné pozemní invazi do Gazy, a to kvůli rozsahu a intenzitě konfliktu, který by to znamenalo, a ztrátám na životech nevinných lidí, které by nevyhnutelně následovaly, a radikalizaci, kterou by to vyvolalo, a rozsahu, který by dostal spojence a partnery Izraele v regionu do nemožné pozice,“ doplnil.